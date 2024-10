Bank Millennium chce mieć o 20 proc. więcej klientów

Jakie główne cele w strategii

Równie duże aspiracje ma Millennium w segmencie przedsiębiorstw. Tu celem jest zwiększenie bazy klientów z ok. 9 tys. do 17 tys. jeśli chodzi o duże i średnie firmy, oraz z 21 tys. do ok. 33 tys. jeśli chodzi o małe firmy (łącznie klientów biznesowych ma być ponad 50 tys.) Dodatkowym celem w segmencie bankowości korporacyjnej celem jest podwojenie portfela kredytów do ponad 25 mld zł.

Bank zamierza również osiągnąć zwrot z kapitału na poziomie ok. 18 proc. w 2028 roku przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów-do-dochodów na poziomie ok. 37 proc.) i niskiego poziomu kredytów zagrożonych poniżej 4 proc.

Dla akcjonariuszy ważnym celem jest powrót do wypłaty dywidendy, co Millennium planuje od 2027 roku. Pod warunkiem jednak sprzyjającego otoczenia regulacyjnego.

Jak Millennium chce się rozwijać

Realizacji strategii sprzyjać ma otoczenie rynkowe. Eksperci Millennium przewidują bowiem poprawę sytuacji makroekonomicznej –stabilny wzrost PKB, niskie bezrobocie, wzrost dochodów rozporządzalnych oraz i spadek stóp procentowych i ich ustabilizowanie się na poziomie ok. 3,5 proc.

- W okresie strategicznym bank spodziewa się wysokich wzrostów wolumenów rynkowych, w szczególności w obszarze kredytów korporacyjnych. Bank Millennium jest doskonale przygotowany, by wykorzystać nowe możliwości rozwoju – czytamy w komunikacie.