Lokomotywy z indeksu mWIG40 dały zarobić

Czytaj więcej Banki Kolejne niezłe zyski banków, większym wyzwaniem może być II kw. Wyższe składki na BFG podniosły koszty sektora. Ale niższe odpisy frankowe spowodowały, że zarobki banków w I kwartale tego roku mogły być nawet o 10 proc. wyższe niż rok wcześniej – szacują analitycy.

Efektowne stopy zwrotu liderów

Kluczowym motorem wzrostu indeksu mWIG40 byli przedstawiciele sektora bankowego, mający mocną pozycję indeksie: Millennium i ING BSK. W bieżącym roku ich walory wypracowały efektowne, dwucyfrowe stopy zwrotu (odpowiednio 68 proc. i 37 proc.), a kursy znalazły się na nowych szczytach. Sektor jest głównym beneficjentem napływu kapitału inwestorów do Europy, w tym do Polski. Dodatkowym wsparciem jest oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony coraz bardziej realna perspektywa obniżek stóp procentowych może niedługo nieco schłodzić optymizm inwestorów.

Jednak najbardziej okazałą stopę zwrotu w indeksie mWIG40 przyniosły akcje Lubawy, zapewniając blisko 150 proc. zysku. Ogromne oczekiwania inwestorów względem spółki dostarczającej różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych zostały rozbudzone za sprawą planów znaczącego zwiększenia wydatków krajów Europy na wyposażenie swoich armii celem odbudowy potencjału obronnego, co daje perspektywę pozyskania kolejnych kontraktów wojskowych. Na fali tegorocznych wzrostów wycena spółki w szczytowym momencie przekroczyła nawet poziom 1,8 mld zł. Co istotne, odbiciu notowań towarzyszyły pozytywne informacje napływające z firmy na temat m.in. rekordowych wyników za 2024 rok. Zaprocentowały duże zamówienia, które producent pozyskał w 2024 r. i poprzednich latach na dostawy różnego rodzaju sprzętu na potrzeby wojska, jak kamizelki kuloodporne, zestawy minersko-rozpoznawcze, namioty czy systemy maskujące.

Pierwsze tegoroczne miesiące były także bardzo udane dla posiadaczy akcji Asseco Poland, które przyniosły ok. 56 proc. zysku. Działająca w branży IT firma najwyraźniej powiększyła grupę swoich zwolenników, bo trwający od kilku lat trend wzrostowy w 2025 r. wyraźnie przyspieszył, a kurs ustanowił nowe szczyty. Przekonały ich poprawiające się wyniki. Pod względem wypracowanego zysku netto, który wyniósł 520 mln zł, zeszły rok był rekordowy dla spółki. Powodów do optymizmu dostarczył także rosnący portfel zleceń. W obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość ponad 10,8 mld zł. Nie bez znaczenia dla inwestorów są także regularnie płacone sowite dywidendy. W tym roku ten trend zostanie podtrzymany, bo zarząd zapowiedział wypłatę z zysku za 2024 r. prawie 269 mln zł, czyli 3,94 zł na akcję, co będzie najwyższą dywidendą w historii spółki.

Niesłabnącym popytem w tym roku cieszą się akcje Newagu, które kontynuowały dobrą passę z poprzedniego roku. Efektowna tegoroczna zwyżka notowań producenta taboru szynowego, wynosząca ponad 56 proc. i skutkująca rekordowo wysoką ceną akcji, była napędzana rosnącymi oczekiwaniami związanymi z dalszą poprawą wyników. Miniony rok był pod tym względem dla firmy bardzo udany. Firma realizowała kolejne duże kontrakty na dostawę zespołów trakcyjnych, lokomotyw elektrycznych i hybrydowych oraz liczne kontrakty na modernizację i naprawy taboru kolejowego. Oczekiwania inwestorów dodatkowo podbiły planowane miliardowe inwestycje w polską kolej.