Akcje a złoto w portfelu – gdzie leży przysłowiowy złoty środek?

Oprócz stopy zwrotu drugim kluczowym parametrem w inwestowaniu jest oczywiście zmienność wyników (ryzyko). Ciekawe, że pod tym względem charakterystyka amerykańskich akcji i złota jest, na długą metę, niemal identyczna. Tzw. odchylenie standardowe stóp zwrotu wynosi (w skali roku) w zbadanym przez nas okresie 14,7 proc. w przypadku S&P 500 oraz 15,1 proc. w przypadku szlachetnego metalu. Nie oznacza to wszakże, że kombinacja różnych wag obu aktywów w portfelu również daje podobną zmienność. Dzięki temu, że ich notowania kroczą często innymi ścieżkami, dodając kolejne porcje złota do akcji, moglibyśmy historycznie ograniczać ryzyko. Przy 50-proc. udziale złota udałoby się zmniejszyć zmienność do ok. 10,5 proc. w skali roku – ryzyko byłoby więc o ponad jedną czwartą mniejsze niż w przypadku portfela złożonego z samych akcji.

Optymalne kombinacje: od 0 do 50 proc. złota