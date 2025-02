Tak udany styczeń na GPW to pozytywny sygnał, ale nie gwarancja sukcesu na rok

Foto: Parkiet

2018 – falstart | Po najbardziej optymistycznym historycznym scenariuszu czas na najbardziej... negatywny. Pierwsze tygodnie 2018 roku przyniosły jeszcze kontynuację, a nawet przyspieszenie osiągnięć z poprzedniego roku, ale później doszło do nagłego odwrócenia trendu o przysłowiowe 180 stopni. Jakie są podobieństwa, a jakie różnice względem tego przypadku? Tak jak obecnie, WIG miał za sobą dwa lata na sporym, bardzo zbliżonym plusie (łącznie w latach 2016–2017 urósł o ok. 37 proc., tymczasem w latach 2023–2024 zwyżka wyniosła łącznie 38 proc.). Tak jak obecnie, indeks GPW był już w fazie spadkowej omawianego przez nas przy innej okazji 40-miesięcznego cyklu Kitchina (z kolei w fenomenalnym 2017 był jeszcze w fazie wzrostowej). Wyraźnie odmienny wydaje się natomiast kontekst makroekonomiczny. W styczniu 2018 na dorocznym forum gospodarczym w Davos dominował jeszcze powszechny entuzjazm co do perspektyw rozwoju (tego obecnie nie było widać), ale wspomniany przemysłowy wskaźnik PMI w strefie euro zaczynał właśnie schodzić z wieloletniego (!) szczytu.

Foto: Parkiet

2012 r. – turbulencje w Eurolandzie | Rok 2012 rozpoczął się na GPW równie entuzjastycznie jak 2025. W najlepszym momencie noworocznego rajdu WIG znalazł się wtedy ponad 11 proc. na plusie (YTD). Niestety, potem giełdowe byki dostały wyraźnej zadyszki, ale to i tak nie był jeszcze najgorszy moment, bo pomiędzy marcem i majem rozegrała się głęboka fala zniżkowa, która z nawiązką skasowała całe noworoczne zyski. Dlaczego? Patrząc w szerszym kontekście, marcowo-majowy spadek zaprowadził WIG z powrotem do dołka krachu z poprzedniego roku (2011), wywołanego przez obawy przed tzw. drugim dnem recesji. Na to nałożył się, osiągający właśnie swój punkt kulminacyjny, kryzys zadłużenia krajów peryferyjnych strefy euro (PIIGS). Z czasem te czynniki ryzyka zaczęły jednak ustępować, a kiedy w lipcu szef ECB Mario Draghi ogłosił, że zrobi wszystko, co tylko możliwe, by uratować Euroland, na GPW na nowo i na dłużej zagościła hossa. Czyżby te specyficzne okoliczności sprawiały, że tamten przypadek nie jest bezpośrednio porównywalny do obecnej sytuacji?