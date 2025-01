Inwestorzy na rozdrożu. Kupować drogo czy uciekać?

– Od końca grudnia WIG20 silnie zwyżkuje i pomimo narastającego wykupienia na razie brak jest sygnałów zakończenia ruchu – ocenia Przemysław Smoliński, analityk techniczny BM PKO BP.

– W środę indeks największych polskich przedsiębiorstw pokonał opór na poziomie lokalnego maksimum z końca ubiegłego roku, sugerując utrzymanie dotychczasowej tendencji na kolejnych sesjach. Choć na razie jest za wcześnie, by mówić o trwałym powrocie wzrostów w długim horyzoncie, to jednak na pewno już teraz ruch ma średnioterminowy charakter, a nie można wykluczyć jego utrzymania i znacznie dłużej – twierdzi Smoliński. Jak mówi, warto również zauważyć, iż po miesiącach słabszego zachowania warszawskich indeksów w stosunku do indeksów amerykańskich ostatnie tygodnie pokazują siłę rodzimego rynku, co dodatkowo uwiarygadnia dalsze wzrosty.

Do wyraźnej poprawy konfiguracji technicznej WIG20 doszło też w ocenie Piotra Kaźmierkiewicza z BM Pekao, który zwraca uwagę na podobne sygnały.

– Po wybiciu ponad opór horyzontalny w okolicy 2324–2329 pkt na przestrzeni minionych trzech miesięcy można mówić o ukształtowaniu czegoś na wzór formacji odwróconej głowy z ramionami (oRGR). Z poziomów popytowej aktywizacji, które zostały już wyraźnie przełamane, należy wymienić także wstęgę EMA21-100, którą traktujemy obecnie jako kluczowe wsparcie – tłumaczy. Zaznacza, że wskaźniki potwierdzają pozytywne zmiany w obszarze tzw. price action i dysponują wciąż sporym potencjałem aprecjacji. – Ewentualny ruch powrotny do wybitego oporu byłby testem determinacji kupujących, ale generalnie – z uwagi na przerwanie serii coraz niżej położonych szczytów – za scenariusz bazowy można przyjąć zmianę układu na wzrostowy – komentuje analityk.

Przegrzany rynek

W środę amerykański S&P 500 zameldował się na najwyższym poziomie w historii. Wcześniej zrobił to również niemiecki DAX, który kolejny rekord osiągnął także w czwartek. Tymczasem sygnały ostrzegawcze płyną nawet z największych instytucji. James Dimon, wieloletni dyrektor generalny JPMorgan Chase, stwierdził, że wyceny na amerykańskim rynku akcji są zawyżone i patrzy on z większą dozą ostrożności na rynek niż reszta branży. Jak przyznaje, ceny są napompowane i znajdują się obecnie w górnych 10–15 proc. historycznych wycen. Dyrektor JPMorgan sugeruje także, że rynek w USA może być przegrzany. Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch latach wzrosty indeksu S&P 500 przekraczały 20 proc. Dimon zwraca uwagę na problem deficytu budżetowego, inflacji oraz ryzyka geopolitycznego.