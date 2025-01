Jak nisko spadną stopy procentowe w tym roku?

Najwyższe od wielu lat stopy procentowe na świecie, z którymi wchodziliśmy w 2024 r., są już historią. Większość banków centralnych obniżyła koszt pieniądza w ubiegłym roku. Trend ten będzie kontynuowany, choć nie wszyscy są skorzy do dalszego luzowania monetarnego.

Kto będzie ciął?

W 2024 r. banki centralne największych gospodarek rozpoczęły cykl obniżek stóp procentowych. Pozwoliło na to spadające tempo inflacji, a dodatkowym czynnikiem była stosunkowo słaba sytuacja gospodarcza, szczególnie na Starym Kontynencie. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych trzykrotnie obniżała stopy procentowe, łącznie o 1 pkt proc., najpierw we wrześniu (0,5 pkt proc.), a następnie w listopadzie i grudniu po 0,25 pkt proc. Patrząc w przyszłość, oczekiwania rynku co do kolejnych obniżek mocno zmieniły się w ostatnich miesiącach. Wpływ na to miała m.in. wygrana Donalda Trumpa. Jednak nawet przed zmianą w administracji Stanów Zjednoczonych Fed nie wydawał się skory do wprowadzania szybkich obniżek stóp procentowych, co jest spowodowane dobrą kondycją gospodarki oraz bliskim poziomem neutralnego poziomu stóp procentowych.

Komunikat po grudniowej decyzji FOMC-u nie przyniósł wielu zmian, jednak konferencja Jerome’a Powella oraz zaktualizowane prognozy członków komitetu zmieniły percepcję rynków. Zdaniem prezesa Fedu warunki monetarne w USA są obecnie wyraźnie mniej restrykcyjne, co uzasadnia większą ostrożność przy podejmowaniu kolejnych kroków dotyczących luzowania. Warto przypomnieć, że jeszcze we wrześniu decydenci zakładali, że stawka funduszy federalnych zostanie obniżona w 2025 r. czterokrotnie, po 0,25 pkt proc., jednak po grudniowej aktualizacji spodziewane są tylko dwa cięcia przez FOMC. Rynek wycenia obecnie, że dojdzie do jednej, maksymalnie dwóch obniżek.

Ekonomiści grupy BNP Paribas są w tym zakresie jeszcze bardziej ostrożni i prognozują, że Fed utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie przez cały przyszły rok.