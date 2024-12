Marże giełdowych prymusów w górę

– Moim zdaniem Budimex utrzyma wysoką rentowność w najbliższych kilku kwartałach przede wszystkim dzięki niskiej dynamice cen produkcji budowlano-montażowej (najniższa od trzech lat). Atutem spółki jest rekordowo wysoki portfel zamówień, który będzie przekładał się na wzrost przychodów w najbliższych dwóch latach. Zakładam, że ceny materiałów budowlanych zaczną wyraźniej rosnąć w II połowie 2025 r., co przełoży się lekko negatywnie na marże realizowane przez Budimex, ale dopiero od 2026 r. – wskazuje ekspert.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Polskie spółki – tanie, z perspektywami i niechciane Krajowy rynek akcji to w tym roku spory zawód, a stopy zwrotu u progu ostatniego miesiąca szorują po dnie. Wskaźniki wyceny są oczywiście niskie, ale kapitału zagranicznego, który mógłby je docenić, wciąż brak.

Wiara inwestorów w spółkę mocno osłabła w ostatnich miesiącach, co przełożyło się na ponad 37-proc. korektę notowań. – Korekta wynika przede wszystkim ze zbyt wygórowanych oczekiwań inwestorów zagranicznych co do perspektyw spółki w kolejnych latach. Skonsolidowane wyniki Budimeksu w pierwszych trzech kwartałach br. były niższe od oczekiwań analityków sprzed kilku miesięcy. Dodatkowo aktywność głównych zamawiających, GDDKiA i PKP PLK, w tym roku była bardzo niska, co przełoży się na niższe od oczekiwań sprzed kilku miesięcy przychody w kolejnych latach. Duży portfel zamówień gwarantuje jednak wzrost zysków w 2025 r. – ocenia Nawrot. – Uważam, że obecnie kurs akcji znajduje się na atrakcyjnym poziomie do akumulacji akcji – dodaje.

Mocno poprawiły się zyski Lubawy, która korzystała z pozytywnych efektów dźwigni operacyjnej. Sytuację spółki, będącej m.in. producentem sprzętu dla służb mundurowych, odmienił wybuch wojny za wschodnią granicą, który zwiększył zainteresowanie jej ofertą produktów specjalistycznych, takich jak kamizelki kuloodporne czy hełmy. Grupa pozyskała kilka ważnych kontraktów, które teraz procentują, czego potwierdzeniem jest poprawa w tegorocznych przychodach i wynikach. W ciągu trzech kwartałów 2024 r. przychody spółki zwiększyły się rok do roku o 78 proc., podczas gdy zysk operacyjny wzrósł blisko 12-krotnie, do 89 mln zł. – Rekordowe wyniki za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku są efektem wzrostu przychodów, głównie ze względu na zwiększenie zapotrzebowania na produkty dla służb mundurowych. Dobra sytuacja we wszystkich segmentach grupy, a co za tym idzie zwiększenie przychodów, uruchomiło pozytywne efekty skali, co wpłynęło na bardzo znaczący wzrost rentowności – wyjaśnia zarząd Lubawy.