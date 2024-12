Trudna walka o modę w skali XXL

Grupa VRG, której szefuje Mateusz Kolański, weszła w IV kwartał z ulgą, bo uważa III kwartał za niekorzystny dla handlu detalicznego. Podkreśla spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych. We wrześniu okazała się ona dużo słabsza od rynkowego konsensusu i obniżyła się rok do roku o 3 proc. i o 5,7 proc. w porównaniu z sierpniem. Jak komentuje zarząd VRG, stanowiło to jeden z najgorszych odczytów od lat i to właśnie kategoria tekstylia, odzież i obuwie zanotowała we wrześniu najsilniejszy spadek (o 12,5 proc. rok do roku).

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Grupa CCC zarobiła prawie pół miliarda Polkowicka grupa obuwniczo-odzieżowa pokazała finalne dane za trzeci kwartał. Są dużo lepsze niż rok temu. Kurs akcji jednak spadł.

VRG zwraca też uwagę na wzrost kosztów przedsiębiorstw wynikający ze wzrostu inflacji. Zaznacza, że we wrześniu ceny były wyższe o 4,6 proc. niż przed rokiem. W całym III kwartale zaś już tylko o 1,6 proc.

Z kolei Monnari Trade, kierowane przez Mirosława Misztala, woli podkreślać dobrą koniunkturę gospodarczą. W firmie za istotne uznano, że w III kwartale PKB był wyższy o 1,7 proc. niż przed rokiem, a w porównaniu z II kwartałem zmniejszył się tylko o 0,2 proc. „Wzrost gospodarczy bazuje na lepszych nastrojach konsumenckich i wzroście konsumpcji, dzięki utrzymującemu się wzrostowi przeciętnych nominalnych wynagrodzeń” – podkreśla spółka.

Modowe firmy, w tym także krakowska i łódzka, liczą na to, że IV kwartał będzie ważnym okresem sprzedażowym. VRG podkreśla, że dla jubilerskiego W.Kruka najlepszy jest zwykle grudzień.

Na poprawę rezultatów w IV kwartale liczą także Wittchen czy Answear.com.