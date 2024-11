Tydzień na rynkach: Hojne Dziękczynienie na Wall Street

Końcówkę listopada do umiarkowanie optymistycznych zaliczyć może WIG-motoryzacja, zwyżkujący do czwartku o 1,6 proc., jeden z trzech najsłabiej radzących sobie indeksów branżowych w horyzoncie od początku roku (spadek o 17,6 proc.), WIG-informatyka, rosnący o niespełna 2,1 proc., oraz WIG-leki, idący w górę o 0,3 proc. Indeks spółek finansowych w trakcie pierwszych czterech sesji minionego tygodnia obronił się natomiast przed spadkiem, powstrzymując złą passę, ale jej nie przełamując. Niedźwiedzie najodważniej poczynały sobie w przypadku firm sektora medialnego, którego indeks do czwartku szedł w dół o 4,1 proc., „umacniając” drugą pozycję w kategorii najgorszego w tym roku indeksu branżowego (spadek o 23 proc.). W tym sektorze najmocniej w ostatnich dniach radziły sobie akcje Wirtualnej Polski tracące 5,6 proc., drugi raz w krótkim czasie testując dołki z połowy czerwca 2022 r. i końca listopada 2020 r. O 5,3 proc. w dół szły papiery Grupy Pracuj, momentami skala spadku była jeszcze większa, a kurs zbliżał się do 50 zł, czyli do poziomu najniższego od połowy września oraz lipca ubiegłego roku. Sięgającą 4,6 proc. zniżkę zaliczyły walory ATM Grupy. WIG-energia zniżkował do czwartku o 1,3 proc., kontynuując trend boczny. Akcje PGE taniały o 2,3 proc. Fatalną passę kontynuuje WIG-chemia, zniżkując o prawie 1,9 proc., utrwalając pozycję najgorzej radzącego sobie subindeksu w tym roku (spadek o 23,3 proc.).

Niewielka korekta na rynkach surowców

Do czwartku CRB Index zniżkował o 1,1 proc., czyli niewiele, mając w pamięci przekraczającą 3,6 proc. zwyżkę z poprzedniego tygodnia. Wciąż mamy tu do czynienia z tendencją boczną, obowiązującą od ponad dwóch lat. Od początku roku zwyżkuje o 8,7 proc. W krótkim horyzoncie podobne wskazania daje indeks towarowy Bloomberga. Dość duża zmienność ma miejsce już trzeci tydzień z rzędu na rynku ropy naftowej. Po niedawnym skoku notowań o ponad 6 proc. amerykańska WTI do środy taniała o 3,3 proc., wracając do poziomu nieco poniżej 69 dolarów za baryłkę. Czynniki cenotwórcze wciąż pozostają niezmienne, nie dochodzą żadne nowe impulsy. Podaż arówno ze strony głównych graczy zrzeszonych przez OPEC i współpracujących z tym kartelem, jak również Stanów Zjednoczonych będzie się zwiększała, zaś popyt, ze względu na słabnącą koniunkturę w głównych gospodarkach świata, w tym przede wszystkim w Chinach, nie nadążał za tą zwyżką. Co ciekawe, notowania ropy niemal nie zareagowały na ogłoszony w ostatnich dniach rozejm między Izraelem a Libanem, co oznacza obniżenie napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie. Od początku września mamy do czynienia z trendem bocznych ograniczonym do przedziału 67–75 dolarów za baryłkę, a w przypadku europejskiej Brent 70–75 dolarów, z rzadkimi okresowymi skokami w okolice 80 dolarów. Do czwartku o ponad 5 proc. podrożał gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych, ale drugi tydzień z rzędu techniczny opór nie pozwala na mocniejszy ruch w górę. Na rynkach europejskich notowania gazu zwyżkowały jedynie symbolicznie.

Niewielkie były zmiany na rynku głównych metali przemysłowych. Notowania kontraktów terminowych na miedź zwyżkowały o nieco ponad 1 proc. Po sięgającym 5,6 proc. tąpnięciu z połowy listopada odreagowanie, z jakim mamy do czynienia w kolejnych dwóch tygodniach, można uznać za dość symboliczne. O nieco ponad 0,3 proc. w dół szły ceny aluminium, kontynuując trend boczny. Drugi tydzień z rzędu mocniej w górę idą notowania rudy żelaza, tym razem o 3,7 proc. Pallad taniał o 2,7 proc., po przekraczającym 8 proc. skoku z poprzedniego tygodnia. O prawie 3,9 proc. zniżkowały notowania platyny. Z podwyższoną zmiennością mamy do czynienia na rynku złota. Do czwartku kruszec taniał o prawie 1,9 proc., do nieco poniżej 2662 dolarów za uncję. W poprzednim tygodniu notowania złota poszły w górę o 5,5 proc. Tak duże zmiany nie dają wystarczających podstaw do prognozowania kierunku ruchu w nieco dłuższym horyzoncie.

Po kilka dziesiątych procentu w górę szły ceny głównych towarów rolnych, takich jak pszenica, kukurydza i soja. Bezprecedensowy rajd kontynuują notowania kawy, do czwartku zwyżkujące o prawie 7 proc. i ustanawiające kolejny historyczny rekord. Robusta drożała nawet o 11 proc. Wyhamowaniu uległa silna do niedawna tendencja wzrostowa cen kakao, które taniało do czwartku o kilka dziesiątych procentu.