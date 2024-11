Raporty wynikowe za III kwartał pod lupą. Kto zaskoczył rynek?

W przypadku Banku Millennium publikacja wyników kwartalnych zbiegła się w czasie z ogłoszeniem nowej strategii, która mogła jeszcze bardziej pozytywnie nastroić inwestorów. – Wyniki za III kwartał 2024 r. Banku Millennium oraz opublikowana strategia sprzyja fundamentalnemu postrzeganiu banku. Języczkiem u wagi, który z mojej perspektywy jest istotny, jest prognozowane wysokie ROE i sygnalizowany powrót do wypłaty dywidendy od 2027 roku – zwraca uwagę Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities. – Wysokie rezerwy związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych mogą być oceniane jako przybliżające do punktu przegięcia w skali rezerw i skupieniu większej uwagi banku oraz inwestorów na efektywności operacyjnej i wolumenach kredytów – dodaje.

Rynek nie liczył na zbyt wiele

Lepiej od oczekiwań wypadły wyniki Erbudu, choć budowlana grupa nie była w stanie zbliżyć się do osiągnięć sprzed roku. To jednak wystarczyło, by przekonać inwestorów, którzy spodziewali się jeszcze słabszych rezultatów. W efekcie akcje Erbudu wsparte lepszymi od oczekiwań wynikami zabrały się za odrabianie strat wywołanych kilkumiesięczną korektą. – Wyniki III kwartału były lepsze od oczekiwań na poziomie rentowności – częściowo odpowiadała za to wyższa od spodziewanej marża w segmencie OZE, a częściowo rozwiązanie rezerw (m.in. segment przemysłu). Rynek pozytywnie też mógł przyjąć uzyskanie break-even EBITDA w segmencie modułowym, natomiast rozczarował segment drogowy, notując kolejny kwartał ujemnego wyniku – wyjaśnia Krzysztof Pado, analityk DM BDM. Jednocześnie wskazuje, że dużym wyzwaniem dla spółek budowlanych jest obecnie relatywnie niska podaż kontraktów. – Erbud w ostatnich okresach komunikuje, że mocno postawił na reorganizację segmentu kubatury, co ma pozwolić generować dodatnie marże nawet w trudnym otoczeniu. Ostatnie kwartały wskazują na pozytywne tendencje w tym zakresie. Relatywnie wysokie marże ma obecnie segment OZE. Jednocześnie jednak na rynku nie ma obecnie nowych projektów wiatrowych (które historycznie były bardziej dochodowe dla spółki), co wskazuje, że w kolejnych kwartałach zależne Onde będzie musiało budować portfel, albo w segmencie farm fotowoltaicznych (gdzie jest duża konkurencja), albo szukać nowych obszarów rynku (np. zagranica, budowa sieci), co może odbić się na marżach. Pole do ewentualnych pozytywnych zaskoczeń Erbud ma w segmencie modułowym – wskazuje.

Pozytywnym zaskoczeniem były rezultaty Oponeo.pl, którego rynek najwyraźniej nie docenił. W miejsce zeszłorocznych strat w tym roku na poziomie wyniku operacyjnego i netto pojawiły się zyski, których nie spodziewali się analitycy. – Oponeo zanotowało bardzo dobre wyniki za III kwartał 2024 r. dzięki imponującej dyscyplinie kosztowej i wsparciu Dadelo – zauważa Piotr Łopaciuk, analityk BM PKO BP. – Wyniki spółki zależnej również były powyżej oczekiwań dzięki lepszej efektywności kosztowej. EBIT Dadelo wyniósł wysokie 6,7 mln zł, dwukrotnie więcej, niż oczekiwaliśmy – wskazuje. Szybko rozwijający się rowerowy biznes Dadelo sprawia, że jego wyniki mają coraz większe przełożenie na rezultaty Grupy Oponeo.pl, odpowiadając już za ponad 20 proc. jej przychodów, choć tempo wzrostu nieco wyhamowało w III kwartale. – Wygląda na to, że Oponeo idzie mocno powyżej naszej ścieżki wyników – podsumowuje analityk.

Rynek docenił także osiągnięcia Forte. Zmagająca się z osłabieniem popytu meblarska grupa tym razem pokazała wyniki, które dają nieco więcej optymizmu. Wynika z nich, że działania nastawione na ograniczenie kosztów zaczyna przynosić efekty, co pozytywnie przekłada się na rentowność jej biznesu. – W wynikach można dostrzec pierwsze efekty prowadzonej restrukturyzacji, marża EBITDA uplasowała się 0,4 pkt proc. powyżej naszych założeń – wskazuje Dariusz Dadej, analityk Noble Securities.

Zysk netto Banku Millennium w III kwartale 2024 roku wyniósł ok. 190 mln zł. To wynik aż o 85 proc. wyższy niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Jednocześnie lepszy od przewidywań analityków, którzy zakładali zysk na poziomie 150 mln zł. Pozytywnym zaskoczeniem był wynik odsetkowy banku, który sięgnął 1,49 mld zł.