WIG20 poniżej 2000 pkt? Nad polskimi akcjami wisi widmo przeceny

W jego ocenie taki obraz techniczny indeksu dużych spółek idealnie wpisuje się układ obserwowany na WIG-u w ujęciu tygodniowym. – Choć na szerokim rynku trwa konsolidacja, to świeca z bieżącego tygodnia (wyraźny czarny korpus, obecnie jesteśmy przy jego minimach) potwierdza utratę dolnego ograniczenia długoterminowego kanału wzrostowego. To z kolei skutkuje ryzykiem wypracowania nowych, podażowych elementów sygnalnych – wskazuje. – Ostatnim wsparciem dla popytu wydają się bowiem okolice EMA50 (80 546 pkt), której utrata powinna sprowokować wejście w wyraźne już podażowe momentum. Alternatywnie zwiastunem zakończenia spadków byłoby zamknięcie ponad poziomem 85 tys. pkt, czyli przebicie oporu skutecznie hamującego ostatnią próbę odbicia. Na ten moment jest to jednak scenariusz wybitnie alternatywny – przyznaje Kaźmierkiewicz.

PLN może jeszcze tracić

Osuwaniu się polskich akcji towarzyszy wyraźne osłabienie krajowej waluty, a to wpływa na wyniki inwestorów zagranicznych. WIG20 w dolarze od początku roku notuje 6,6-proc. spadek. – Od początku roku trwa konsolidacja. Wielokrotnie już dochodziło do odbijania się indeksu od bandy do bandy. Ostatnio WIG20USD ponownie zaczął testować sierpniową podłogę – analizuje Piotr Neidek z BM mBanku. – Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie kilka szczegółów. Benchmark został pociągnięty na południe zarówno przez słabość WIG20, jak i złotego – przyznaje ekspert. Dodaje, że miejsca na osłabienie złotego pozostaje całkiem sporo.

– Od początku miesiąca zniżkuje średnia dwustusesyjna liczona dla WIG20USD. Poprzedni taki sygnał pojawił się w lutym 2022 r. Wówczas niedźwiedzie zaczynały się rozpychać po warszawskim parkiecie. Dzisiaj na rynku brakuje także wyprzedania. To stwarza ryzyko, że łapanie spadających noży tym razem może się nie udać – uważa Neidek.

WIG20 z testem sierpniowych dołków

Po wtorkowym wybiciu z bocznej konsolidacji WIG20 w środę kontynuował spadek. W południe indeks tracił nawet 1 proc., choć później odrobił straty i nawet zyskiwał, do czego mocno przyczyniły się banki. Biorąc pod uwagę pogłębiające się w tym czasie spadki za oceanem, mogła to być jednak pułapka zastawiona na byki. Na rynku dużych spółek wciąż mamy do czynienia z dość niskimi obrotami, co przy obecnie panującej atmosferze nie wróży wiele dobrego.paan