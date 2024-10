Michał Krajczewski, BM BNP Paribas: Raczej trend boczny, a nie bessa na GPW

Wysokie dywidendy płacone są przez spółki, które są w WIG20 odcinane od kursów, co też ma wpływ na poziom indeksu. Ale widzimy zmianę trendu średnioterminowego, nie jest już wzrostowy. Czy to trend boczny, czy spadkowy, to się jeszcze wyjaśni. Była silna fala spadkowa na przełomie lipca i sierpnia. Przez chwilę był powrót ponad 2400 pkt, ale nieudany. Na początku września przyszła kolejna fala spadkowa. Korekta do góry już nawet nie przebiła niedawnej górki. Teraz odpadamy poniżej poziomu 2300 pkt i lokalnych minimów z września. Widać konsekwencję coraz niższych szczytów na wykresie. Zobaczymy, czy będzie kolejny niższy dołek. Jeżeli WIG20 obroni wsparcie w okolicy 2200–2195 pkt, to mogą być szanse na szerszy trend boczny. Jeśli ten dołek będzie wyraźnie przełamany, to będziemy mieli potwierdzenie trendu spadkowego. Najmniejszy wymiar kary to wtedy byłby poziom około 2000 pkt.

Prawdopodobieństwo na szeroki trendu boczny na WIG20 jest wysokie?

Tak, bliżej jest mi do trendu bocznego. Taki scenariusz spinałby się z tym, że możemy mieć u nas dalszą słabość do wyborów w USA. Być może będzie test poziomu wsparcia przy 2195 pkt, być może pojawi się fałszywe wybicie jeszcze niżej (pułapka na niedźwiedzie). Może wtedy rynek odreaguje w myśl zasady kupowania plotek, sprzedawania faktów (tu na odwrót) i wrócimy do trendu bocznego. Trump jest postrzegany jako czynnik ryzyka dla naszego rynku. To za dwa tygodnie będzie wycenione. Jest też czynnik ryzyka w postaci koniunktury gospodarczej. Kierunek rozwoju gospodarczego w naszym kraju mimo wszystko jest wzrostowy. Mieliśmy ostatnio gorsze dane o sprzedaży detalicznej, produkcja przemysłowa jest w stagnacji. Tak samo wygląda to w Europie. Ale patrząc w przyszłość, mamy rozpoczęte obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne, co z pewnym opóźnieniem powinno pozytywnie wpływać na cykl gospodarczy. Mieliśmy też pozytywne newsy, jeśli chodzi o chiński stymulus gospodarczy. Władze chińskie zwracają uwagę na słabnącą gospodarkę i chcą ją wesprzeć. To powinno mieć wpływ stabilizujący na wyniki gospodarcze. Widziałbym szanse na to, że krótkoterminowy cykl przemysłowy, który teraz jest słaby, zacznie się stabilizować lub odbijać do góry. Nasza giełda na takie rzeczy jest wrażliwa, więc widzę tu szanse na jej wsparcie. Po korekcie na GPW wyceny polskich spółek znów są atrakcyjniejsze, niż były kilka miesięcy temu. Jakiejś większej bessy bym nie oczekiwał, chyba że gospodarka wejdzie w kryzys, ale nie widzę objawów, które by do tego prowadziły. Jeżeli nie będzie czarnych łabędzi geopolitycznych, to nie będzie argumentów za bessą na naszym rynku. Może być powrót do męczącego szerokiego trendu bocznego.

Końcówka roku może dać trochę oddechu? WIG20 może wrócić do 2400 pkt?

W scenariuszu szerokiego trendu bocznego 2400–2500 pkt jest możliwe do osiągnięcia. Większe prawdopodobieństwo stawiałbym na ten scenariusz, biorąc pod uwagę sezonowości na giełdach.