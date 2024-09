Tydzień na rynkach: Indeksy Wall Street w chmurach

Byki z GPW się bronią

Po kilku tygodniach marazmu, przeplatanego spadkami, ostatnie dni przyniosły zdecydowaną poprawę nastrojów na warszawskim parkiecie. Pomógł w tym lepszy nastrój na rynkach wschodzących w reakcji na działania chińskich władz monetarnych. Do czwartku WIG20 rósł o 3,8 proc., zaliczając największą zwyżkę od pamiętnego skoku z połowy sierpnia. A było już groźnie, bo indeks naszych największych spółek w poniedziałek testował dołek z I połowy września, zbliżając się do 2250 punktów. Wydaje się, że wszystko kończy się dobrze i są perspektywy, że będzie jeszcze lepiej. Po chwilach strachu, gdy mWIG40 schodził w okolice 6000 punktów, poprawa nastąpiła także w przypadku średnich firm i mieliśmy wzrost indeksu o niemal 2,5 proc. Słabo wygląda jedynie wskaźnik małych spółek, rosnący jedynie o 0,8 proc. Wciąż kontynuuje on trend boczny, ale optymistycznie nastraja obrona 24 000 punktów.

W ujęciu branżowym o palmę pierwszeństwa konkurowały WIG-odzież, rosnący o 11,7 proc., z WIG-górnictwo, który szedł w górę o 11,2 proc. Oba wskaźniki zdają się przełamywać trwającą od kilku tygodni słabą passę. W przypadku tego pierwszego imponująco wygląda przekraczający 11 proc. skok notowań akcji LPP, któremu towarzyszył równie imponujący wzrost obrotów. Co prawda nasz odzieżowy gigant zaraportował niższy, niż się spodziewano, zysk netto za II kwartał, ale inwestorom to nie przeszkadzało. Walory CCC zwyżkowały do czwartku aż o ponad 14,5 proc. w reakcji na poprawę wyników finansowych względem ubiegłego roku. WIG-górnictwo w górę pociągnęły drożejące o 11,5 proc. akcje KGHM. Spółce pomagają zwyżkujące notowania miedzi, napędzane wieściami z Chin. Tendencja wzrostowa utrzymuje się już jednak trzeci tydzień z rzędu, choć dynamika obserwowana w ostatnich dniach jest imponująca. Poprzednio tak duży tygodniowy wzrost miał miejsce w połowie kwietnia. Fatalną passę starały się przełamać walory JSW, zwyżkując o prawie 8 proc. O ponad 12 proc. drożały także akcje Greenex Metals Limited, znanej bardziej pod poprzednią nazwą Prairie Maining, australijskiej kopalni wydobywającej węgiel także w województwie lubelskim. WIG-banki pozostawał za branżowymi liderami daleko w tyle, zwyżkując o zaledwie 2,4 proc. Tu przełomu po trzech tygodniach spadków nie widać. Po niedawnym zrywie do spadkowej tendencji zdaje się powracać WIG-chemia, zniżkując o 3,7 proc. Akcje wiodącej w nim Grupy Azoty taniały do czwartku o 5,3 proc.

Po informacjach o rodzinnych niesnaskach u państwa Solorzów akcje Cyfrowego Polsatu poleciały w dół o 3 proc. To nic nowego, bowiem tendencja ta utrzymuje się już czwarty tydzień z rzędu. W gronie naszych największych spółek uwagę zwraca jednak sięgający 13,3 proc. skok notowań akcji Pepco, po dobrych informacjach, a raczej planach spółki, która celuje w 900 mln euro bazowej EBITDA w tym roku. O ponad 14 proc. podrożały także walory Dino, choć znaczących informacji dotyczących spółki nie było. Można podejrzewać, że to efekt sytuacji technicznej kursu akcji.

Nie sposób nie odnotować spektakularnego tąpnięcia papierów 11 bit studios, które do czwartku taniały o ponad 42 proc., przy gigantycznych obrotach. Warto także zwrócić uwagę, że już tydzień wcześniej ulegały dużej przecenie. Notowania znalazły się na poziomie najniższym od ponad czterech lat. A to wszystko po wydawałoby się niezłych wynikach debiutu kolejnej wersji gry „Frostpunk 2”.

Złoto rekordowo drogie

Na giełdach towarowych w ostatnim czasie dzieje się bardzo wiele. Nadspodziewanie duże cięcie stóp procentowych przez Fed bardzo sprzyja notowaniom złota. Cena kruszcu do czwartku zwyżkowała o 2,4 proc., ustalając nowy historyczny rekord, zbliżając się do 2685 dolarów za uncję. Po krótkim przystanku z przełomu sierpnia i września mamy do czynienia z trzecim silnie wzrostowym tygodniem z rzędu. Perspektywa dalszego luzowania polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie wzmaga apetyt inwestorów na złoto. Z kolei równie niespodziewany ruch chińskich władz monetarnych, zmierzający do pobudzenia dynamiki tamtejszej gospodarki, wzmógł popyt na miedź. Notowania kontraktów terminowych na ten metal, którego Państwo Środka jest głównym „konsumentem”, poszły w górę aż o 5,5 proc., docierając do poziomu najwyższego od połowy lipca. Tu także mamy do czynienia z trzecim z rzędu wzrostowym tygodniem. Przełamanie spadkowej korekty i powrót do tendencji wzrostowej staje się więc faktem. Jeśli do impulsu monetarnego dojdzie także stymulacja fiskalna, miedź może drożeć nadal, nie wykluczając ataku na historyczny rekord, do którego nie jest wcale tak daleko. Zmienia się nieco sytuacja na rynku palladu i platyny. Cena pierwszego z tych metali wchodzi w fazę łagodnej korekty. Po niedawnym skoku w górę o prawie 20 proc. do czwartku zniżkowała o skromne 1 proc. Z kolei notowania platyny szły do czwartku w górę o ponad 3 proc., utrzymując się w trendzie wzrostowym. O prawie 1 proc. w górę szły notowania aluminium.

Bardzo ciekawie wyglądała sytuacja na rynku surowców energetycznych. Po wzroście o 3,5 proc. z poprzedniego tygodnia o prawie 5 proc. w dół szły notowania amerykańskiej ropy WTI. Duże wahania mają tu miejsce od czterech tygodni. Z jednej strony zanotowano niespodziewanie duży spadek zapasów surowca. Z drugiej zaś pojawiają się informacje, że Arabia Saudyjska zamierza zwiększyć swój udział w rynku, co może przełożyć się na kolejną wojnę cenową, szczególnie biorąc pod uwagę niskie koszty wydobycia w tym kraju.