Polski rynek ma sporo do nadrobienia, ale wciąż nie wiadomo, czy kupować

Ostatnie dni na rynkach upływały pod znakiem wyczekiwania na prawdopodobnie najważniejszy dzień tego roku dla inwestorów. Wieczorem miała zapaść decyzja o obniżce stóp procentowych w USA. Oczekiwania wciąż były rozchwiane, choć im bliżej decyzji, tym rynek mocniej stawiał na cięcie o 50 pkt baz. Paradoksalnie jednak główny indeks akcji, czyli S&P 500, znajduje się obecnie na rekordowych poziomach, a to wskazuje na wciąż solidną kondycję gospodarki. Znacznie gorzej prezentują się krajowe WIG20 czy WIG. Jeśli uwzględnić dywidendy płacone przez duże spółki, to tegoroczna zwyżka sięga 3,9 proc. WIG jest o 1,5 pkt proc. silniejszy. A co mówią wykresy?

Reklama

Mocny złoty wsparciem dla rynku akcji

W środę inwestorzy wybrali raczej wariant wyczekiwania na decyzję Fedu co do obniżki stóp procentowych, która miała zostać podjęta wieczorem. Stąd większość indeksów akcji falowała w pobliżu poziomów zamknięcia z poprzedniego dnia. WIG20, będący jednym ze słabszych indeksów w Europie (choć towarzyszy mu m.in. paryski CAC 40), w godzinach porannych podjął próbę dotarcia do 2350 pkt, ale zabrakło mu milimetrów. Kolejne godziny upływały już na bacznym obserwowaniu wydarzeń na rynku amerykańskim. Wspomniany opór 2350 pkt wydaje się w krótkim terminie kluczowy dla indeksu dużych spółek.

– WIG20 pozostaje oczywiście słabszy względem bazowych indeksów akcji. To, co może niepokoić, to ostatnia, nieudana próba wybicia oporu 2445 pkt (zniesienie 61,8 proc.) – przyznaje Paweł Danielewicz z BM Santandera. Jak przypomina, doszło jedynie do krótkotrwałego naruszenia tej zapory, po czym podaż zaatakowała z dużym impetem. – Dopiero zatem sforsowanie wyżej wspomnianej bariery ceny wskazywałoby na możliwość wejścia rynku w jakąś stabilniejszą fazę wzrostów – zapewnia. Według Danielewicza obecnie wydarzenia rozgrywają się natomiast cały czas w rejonie dolnej, średnioterminowej linii kanału popytowego. – Jeśli chodzi jednak o wsparcia, to kluczowe znaczenie ma według mnie węzeł: 2211–2222 pkt, w rejonie którego popyt kilka tygodni temu wyraźnie uaktywnił się. W pobliżu przebiega teraz także linia szyi mało książkowej (dość złożonej) formacji ramię–głowa–ramię. Utratę tej zapory przez popyt należałoby zatem zinterpretować negatywnie jako relatywnie silny sygnał słabości – analizuje Danielewicz. – WIG20 warto zatem obserwować głównie w odniesieniu do historycznie potwierdzonej już zapory popytowej: 2211–2222 pkt – dodaje.

Warto pamiętać, że WIG20 jest indeksem cenowym, który nie uwzględnia praw z akcji. – W ostatnich dniach oderwana została dywidenda z PZU, co obciążyło wycenę benchmarku – przypomina Piotr Neidek, analityk BM mBanku. Jak przyznaje, w takich momentach jak obecnie z pomocą przychodzi WIG20TR, czyli indeks dużych spółek uwzględniający dywidendy. – Jest to wskaźnik giełdowy skorygowany m.in. o prawo do udziału w zysku spółek. Sytuacja techniczna indeksu w średnim terminie pozostaje neutralna. Od grudnia trwa konsolidacja, wewnątrz której można wyróżnić kilka ciekawych formacji – ocenia Neidek. Jak mówi, najważniejsza z nich, czyli klin, już spełniła swoją rolę. – Obecnie uwaga skupiona jest na sierpniowo-wrześniowym układzie 1–2 czy też A–B. Mianowicie przecena z I połowy tego miesiąca była głęboka, ale nie na tyle, aby znieść w całości zwyżkę z sierpnia. Zachodzi zatem szansa, że tworzy się nowy impuls hossy o rozbudowanym układzie fal. Na taką koncepcję wskazuje także sytuacja WIG-u – podkreśla ekspert BM mBanku. W jego ocenie kanał wzrostowy na wykresie indeksu szerokiego rynku wciąż obowiązuje. – Także zachowanie się złotego daje do myślenia, że zagraniczni inwestorzy pokładają nadzieje w GPW. USD/PLN ma aktywny sygnał sprzedaży, co dodatkowo sprzyja takim indeksom jak WIG czy WIG20 – podkreśla. – W długim terminie, abstrahując od dywidend, benchmark największych spółek utrzymuje się nad długoterminowym kanałem, z którego już się wybił. Sygnał ten jak na razie sprzyja kontynuacji hossy – twierdzi. Zdaniem Neidka o ewentualnych problemach byków, w związku z zagrożeniem płynącym z zachodnich parkietów, będzie można zastanowić się poniżej 2189 pkt.