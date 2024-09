Hossa czy bessa? Na pewno podwyższona zmienność

Emil Łobodziński (E.Ł.): Ja cały czas podtrzymuję zdanie, że mamy rynek byka. To, co wydarzyło się w sierpniu, było korektą, która zresztą była bardzo potrzebna. W I półroczu widzieliśmy niższą zmienność i w którymś momencie musiała ona przyjść. I dobrze, że w końcu to się wydarzyło, bo ta korekta trochę oczyściła rynek, otworzyła oczy inwestorom i pokazała im, że rynek nie tylko rośnie. Różne instrumenty i różne rynki też inaczej zareagowały na te wydarzenia. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia ze zdrową korektą, która raz na jakiś czas po prostu musi się wydarzyć. U nas doszło zaś do paniki, zupełnie jednak nieuzasadnionej. Nic bowiem się nie wydarzyło takiego, co by usprawiedliwiało tak dużą przecenę największych spółek.

Czy w tym okresie nie doszło też do zmiany podejścia rynkowego? Złe dane odbierane są już jako złe dane. Jerome Powell, szef Rezerwy Federalnej, też zwraca obecnie większą uwagę na rynek pracy niż na inflację, z którą wcześniej walczono.

E.Ł.: Rynek zawsze musi znaleźć sobie historię, pod którą będzie grał. Przez wiele miesięcy napływające dane interpretowano w kontekście tego, kiedy mogą rozpocząć się obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Kiedy jednak pod koniec lipca okazało się, że Fed jest gotowy do tego, żeby obniżać stopy, rynek zaczął się martwić tym, jak duże mogą być obniżki i co może to oznaczać. W ostatnich latach tak niestety wygląda rynek i mnie to nie zaskakuje. Trzeba jednak też pamiętać, że rynek ma tendencję do tego, by przereagowywać w jedną i drugą stronę. Wydaje mi się, że to, co wydarzyło się w sierpniu, było właśnie takim przereagowaniem.

D.K: Gra jest o to, czy Fed nie jest spóźniony z obniżkami. Inne banki centralne, włącznie z EBC, zaczęły przecież działać już wcześniej. Jeśli powiedzielibyśmy, że nie jest, to zakładamy, że Fedowi się udało i doprowadził do miękkiego lądowania gospodarki. Problem jednak w tym, że historycznie w 80 proc. przypadków nie udawało się doprowadzić do tego i coś działo się po drodze. Proszę zwrócić uwagę, że gospodarka amerykańska jest bardzo rozwarstwiona: z jednej strony mamy potężne firmy, a z drugiej mniejsze biznesy, a także biedniejszych konsumentów nieposiadających aktywów. Jeśli coś złego miałoby się dziać, to właśnie w części małych i średnich firm, a także konsumenta.

Czy już teraz widać w realnej gospodarce amerykańskiej niepokojące sygnały?

D.K: Przykładem może być przemysł, który przez wszystkich jest bagatelizowany. Kolejna kwestia to tworzenie nowych miejsc pracy i wakaty przypadające na osoby niepracujące. Jak można zauważyć tych wakatów jest coraz mniej i też nie widać w tym aspekcie światełka w tunelu. Motorem napędowym pozostają usługi. Z nich korzystają osoby, które mają więcej pieniędzy w portfelu i jest tzw. efekt majątkowy.