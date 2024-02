Czy Chiny wyjdą z problemów? Inwestorzy mogą się zapędzić w kozi róg

Strzeszewski zauważa, że tak dobrych humorów jak w Turcji nie mają inwestorzy w Chinach, gdzie nadal dominują obawy o kondycję makro tamtejszej gospodarki oraz problemy rynku nieruchomości. – Dodatkowo narasta długoterminowe ryzyko pogarszającej się demografii Chin, które może być niedługo dużym problemem tego kraju. Rząd Chin próbuje ratować gospodarkę oraz giełdę różnymi pakietami stymulującymi, jednak rynek ocenia je dosyć sceptycznie – zauważa ekspert BNP Paribas TFI.

W ostatnich dniach można było zauważyć pewne ożywienie chińskich indeksów po wprowadzeniu obostrzeń dotyczących krótkiej sprzedaży akcji oraz deklaracji państwowych podmiotów o zakupie chińskich akcji. – Takie działania przypominają natomiast bardziej leczenie objawowe niż faktyczne eliminowanie przyczyn. Myślę, że rynek będzie czekał na rynkowe sygnały poprawy koniunktury w Chinach – mówi Strzeszewski.

Chińskie rozczarowanie

– Rynki wschodzące w styczniu uległy korekcie, spójnie z większością światowych indeksów – zauważa Wojciech Dębski, zarządzający Rockbridge TFI. W jego ocenie czynników stojących za tą korektą należy dopatrywać się w bardzo silnym zachowaniu pod koniec 2023 r., na fali poprawy nastawienia do wszystkich aktywów ryzykownych. – Od początku lutego widzimy pewną poprawę podejścia do akcji rynków wschodzących, co naszym zdaniem wynika głównie z nastawienia do globalnych spółek technologicznych po udanym sezonie wynikowym – mówi Dębski. Jak zauważa, pomimo nadal bardzo słabego zachowania Chin indeks MSCI EM obronił się za sprawą bardzo silnego zachowania rynków w Indiach, Tajwanie i Korei Południowej (które łącznie stanowią około 46 proc. wagi w indeksie). – Te dwa ostatnie rynki na pewno były wspierane przez bardzo silne zachowanie spółek technologicznych i automotive (TSMC, SK Hynix, Hyundai Motor, KIA). Indie natomiast stają się atrakcyjną alternatywą inwestycyjną dla funduszy rynków wschodzących wobec problemów Chin – podkreśla Dębski.

W jego ocenie, w przypadku rynku chińskiego, który stanowi około 22 proc. indeksu, rynek pozostaje rozczarowany danymi makro z kraju oraz brakiem efektów „punktowych” impulsów rządowych. – Atmosferę popsuł także komunikat o likwidacji spółki Evergrande, która przyczyniła się do obecnego kryzysu na rynku nieruchomości. Chiny mierzą się z deflacją, brakiem istotnego wzrostu gospodarczego oraz coraz bardziej widocznym wpływem państwa na prywatne spółki. To powoduje nieustanny odpływ kapitału zagranicznego – tłumaczy zarządzający Rockbridge TFI. – Na chwilę obecną nie potrafimy przewidzieć, czy ten trend się odwróci, mając na uwadze napięcia geopolityczne z USA i sankcje na technologie, co wpływa na rozwój chińskiego przemysłu – zaznacza. W ocenie Dębskiego szansy na odwrócenie trendów należy oczekiwać tylko w przypadku deeskalacji napięć politycznych lub w przypadku uruchomienia większych programów stymulujących przez rząd chiński.