WykresDnia: Chiny sygnalizują nadejście bardziej ukierunkowanego bodźca

Obydwa posunięcia pokazują nacisk, jaki czołowi osobistości Partii Komunistycznej kładą na zwiększanie zaufania. Odzwierciedla to pilną potrzebę, jaką stoi przed rządem prezydenta Xi Jinpinga, aby zareagować na wezwania do bardziej agresywnych bodźców w obliczu kryzysu na rynku nieruchomości, utrzymującej się deflacji, zachwiania zaufania i upadku na giełdzie o wartości 6 bilionów dolarów. Pan podkreślił, że decydenci będą mieli w tym roku więcej miejsca na podjęcie działań, podając jako jeden z czynników oznaki zbliżającego się łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Szef banku centralnego nakreślił sposoby udzielania wsparcia finansowego kluczowym sektorom. Powiedział, że LBCh utworzy nowy departament ds. rynku kredytowego, którego zadaniem będzie promowanie finansowania sektorów technologicznych, ekologicznych i innych. Obniża także oprocentowanie ponad 2 bilionów juanów (279 miliardów dolarów) tanich funduszy dla banków – co ma zachęcić do zwiększenia akcji kredytowej dla rolnictwa i małych firm.

Skala środowego ogłoszenia banku centralnego w sprawie obniżki RRR przekroczyła prognozę Nomury zakładającą obniżkę o 25 punktów bazowych, powiedział główny ekonomista firmy ds. Chin, Ting Lu.

– Uważamy, że ta większa niż oczekiwano obniżka RRR to kolejny sygnał, że PBoC i czołowi decydenci są coraz bardziej zaniepokojeni trwającym spadkiem koniunktury gospodarczej, który sygnalizujemy od połowy października ubiegłego roku, oraz najnowszymi wynikami rynku akcji.

Pan powiedział dziennikarzom, że bank centralny i Krajowa Administracja Regulacji Finansowych wkrótce opublikują środki zachęcające banki do udzielania kredytów wykwalifikowanym deweloperom. Dokument został ujawniony jeszcze tego samego dnia.

– To znaczący krok ze strony organów regulacyjnych w kierunku zwiększenia wsparcia kredytowego dla deweloperów – powiedział Wang z UBS. – Aby finansowanie deweloperów zasadniczo i trwale się poprawiło, sprzedaż nieruchomości musi przestać spadać i zacząć odżywać, co może wymagać dalszych wysiłków politycznych w celu ustabilizowania rynku nieruchomości.

Kłopoty na rynku nieruchomości to tylko jeden z kilku czynników, które wpływają na nastroje chińskich inwestorów. Ogromny przemysł nieruchomości spowolnił wzrost, a wraz ze spadkiem eksportu i słabą konsumpcją uniemożliwił gospodarce odbicie się po pandemii tak szybko, jak oczekiwano.