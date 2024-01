WykresDnia: Znów spadła niemiecka produkcja przemysłowa

parkiet.com

W listopadzie utrzymała się tendencja spadkowa produkcji przemysłowej w Niemczech, co zwiększa prawdopodobieństwo wejścia gospodarki w techniczną recesję. Jak wynika z wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), produkcja w przemyśle w ujęciu realnym (po skorygowaniu o ceny) w listopadzie 2023 r. spadła w ujęciu miesiąc do miesiąca po korekcie sezonowej i kalendarzowej o 0,7 proc. W związku z tym produkcja spadła szósty miesiąc z rzędu. Według ekonomistów ankietowanych przez „The Wall Street Journal” listopad miał przynieść zerowy wzrost. Mniej zmienne porównanie trzymiesięczne do trzech miesięcy pokazało, że produkcja w okresie od września do listopada 2023 r. była o 1,9 proc. niższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Po rewizji wstępnych wyników produkcja w październiku 2023 r. spadła o 0,3 proc. w porównaniu z wrześniem 2023 r. (wstępnie: -0,4 proc.).

produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła o 0,5 proc. w stosunku do października 2023 r. po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Produkcja dóbr kapitałowych spadła o 0,7 proc., produkcja dóbr pośrednich o 0,5 proc., a dóbr konsumpcyjnych o 0,1 proc. Poza przemysłem w listopadzie 2023 r. odnotowano wzrost produkcji energii o 3,9 proc. Produkcja w budownictwie spadła o 2,9 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W porównaniu z listopadem 2022 r. produkcja przemysłu w listopadzie 2023 r. po uwzględnieniu efektów kalendarzowych spadła o 4,8 proc.. Produkcja przemysłu z wyłączeniem energetyki i budownictwa spadła w tym samym okresie o 4,4 proc.