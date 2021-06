Pozycjonowanie pod FED

O publikacji kluczowych danych nt. inflacji CPI w USA na rynku wiadomo było znacznie wcześniej. Inwestorzy zdążyli się na nią przygotować... znaczy się ją zignorować. Na kilka dni przed czwartkową publikacją zwracałem uwagę na wyraźnie spadające rentowności amerykańskich obligacji, co było mocną sugestią, że rynek nie będzie się przejmował odczytem. Nawet, gdy ten okazał się wyższy, początkową reakcją było zignorowanie - rentowności po szybkim odbiciu, równie szybko zawróciły w dół i wybiły wcześniejsze minimum, dolar stracił, a indeksy na Wall Street poszły po nowe szczyty. Pewna refleksja pojawiła się w piątek, kiedy to trendy na rentownościach i dolarze zostały skorygowane, dobre nastroje pozostały tylko na giełdach. Trudno jest interpretować ważne dane samemu, zwłaszcza, kiedy decydenci w FED mają ciszę medialną, a tak właśnie jest teraz przed posiedzeniem w środę. Zwątpienie po tak wysokiej inflacji jest czymś normalnym, nie ma przecież pewności, czy aby nowomowa FED nie ulegnie zmianie, a w komunikacie bądź konferencji prezesa Powella nie pojawią się sugestie konieczności uważniejszego monitorowania tendencji inflacyjnych. Rynek (w zależności od interpretacji) mógłby to potraktować jako zapowiedź podjęcia dyskusji nt. zmian w polityce monetarnej w najbliższych miesiącach i pojawiłby się zapowiadany przez niektórych ekonomistów jesienny tapering, czyli ograniczeniu skali skupu aktywów. Trudno ocenić prawdopodobieństwo takiego obrotu spraw już po środowym wieczorze, niemniej rynek może próbować wcześniej się pod to dopasować. Niemniej warto ponownie wspomnieć, że w ostatnich tygodniach wiceprezesi FED (Clarida i Williams) nie wykluczali konieczności uważniejszego monitorowania inflacji i możliwości podjęcia dyskusji nt. możliwych opcji, jakie ma bank centralny, dodając jednak, że nie musi to oznaczać szybkich zmian.