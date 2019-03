Jakub Karnowski zeznawał cztery godziny

Dziś Jakub Karnowski, były przewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zarzut niegospodarności, wskutek której spółka miała ponieść straty sięgające ćwierć miliarda złotych w związku z zakupem czeskiego przewoźnika kolejowego AWT. - Zostały postawione identyczne, absurdalne zarzuty jakie postawiono zarządowi. W moim przypadku absurdalne do kwadratu ze względu na moją rolę w procesie, od którego się nie odcinam - powiedział nam Karnowski zaraz po przesłuchaniu, które trwało około 4 godz. W przeciwieństwie do czterech byłych członków zarządu PKP Cargo, którzy zostali zatrzymani 19 lutego, byłego przewodniczącego po przesłuchaniu wypuszczono na wolność. Co więcej wobec niego prawdopodobnie nie będzie również skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Byli członkowie zarządu takiego szczęścia nie mieli. Dwa dni później sąd jednak nie zgodził się na ich areszt i zastosował jednie środek zapobiegawczy w postaci kaucji.