Nowa strategia Cyfrowego Polsatu: czysta energia, deweloperka i dywidenda

- W obszarze finansowym nasza nowa strategia to przede wszystkim kontynuacja tego, co wszyscy znają od lat. To zawsze było, jest i będzie efektywne zarządzanie finansami, wysoka troska o stronę przychodową i kosztową, a jednocześnie dbanie o długoterminowy rozwój naszych biznesów. Jeżeli chodzi o nasze nowe obszary działalności, to w obszarze energetyki przewidujemy z tego tytułu uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln rocznie dodatkowego wyniku EBITDA już w roku 2026. Proponujemy również kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej – powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann odpowiedzialna w zarządzie Cyfrowego Polsatu za finanse.