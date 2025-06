– Do tej pory zaprezentowaliśmy nasze plany związane z morską energetyką wiatrową, magazynami energii, dystrybucją oraz ciepłownictwem. Nie wspomnieliśmy jeszcze szerzej o naszych zaktualizowanych planach w segmencie OZE, co pokażemy 12 czerwca. Będziemy też szerzej mówić o segmencie gazowym, z którym wiążemy duże nadzieje – mówił prezes PGE Dariusz Marzec.

Pytany o losy wydzielenia energetyki węglowej ze spółek energetycznych prezes PGE powiedział, że te rozmowy i analizy jeszcze trwają, a ostateczna decyzja należy do szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ma on jednak nadzieję, że do wydzielenia dojdzie – Sytuacja w energetyce jest dynamiczna i wiele się zmienia. Niezależnie jednak od decyzji dot. aktywów węglowych, segment energetyki konwencjonalnej musi istnieć. Jest on niezbędny nie ze względu na wolumen produkowanej energii, ale ze względu na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania systemu energetycznego. Dlatego właśnie mamy mechanizmy jak rynek mocy, usługi bilansujące i z nich korzystamy, poprawiając rentowność tego sektora. Te systemy wsparcia były i będą nam potrzebne, bo potrzebujemy stabilnych mocy, co pokazały wydarzenia w Hiszpanii. Z tego powodu inwestujemy w bloki gazowe, które znacznie szybciej i bezpieczniej są w stanie pokryć ubytki w mocy produkcji energii elektrycznej – mówi prezes PGE.