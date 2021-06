Rynek czeka na premiery gier giełdowych spółek

Na targach jest m.in. The Farm 51, które właśnie podało datę premiery gry „Chernobylite" – ukaże się ona 28 lipca na komputerach PC. Natomiast termin dla wersji na pozostałe platformy (PlayStation 4 i Xbox One) się zmienił: premiera ma odbyć się nie później niż do końca III kwartału 2021 r. Robert Wist, menedżer relacji inwestorskich The Farm 51, wyjaśnia, że przesunięcie premiery na pozostałe platformy wynika głównie z dodatkowych wymogów technicznych stawianych przez ich producentów. Dodatkowym czynnikiem jest możliwość uzyskania lepszego wsparcia marketingowego od Sony i Microsoftu w późniejszym tzw. oknie wydawniczym. W poniedziałek na NewConnect The Farm 51 było liderem obrotów. Tylko do połowy sesji właściciela zmieniły akcje studia o wartości sięgającej 2 mln zł. Przeważała podaż: po południu kurs spadał prawie o 3 proc.