Klienci Playa z dostępem do sieci Orange do 2025 r. Ale nie do 5G

W końcu grudnia Play docierał dzięki własnej sieci i sieci partnerów roamingowych do 99,6 proc. populacji kraju, w tym z 4G LTE docierał do ponad 99 proc. Polaków, a z LTE Ultra (nazwa handlowa dla LTE Advanced) do prawie 92 proc. Natomiast 5G (w paśmie 2100 MHz, czyli tzw. Legacy) Playa docierało w grudniu do 12,5 proc. mieszkańców kraju.