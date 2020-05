Netia miała 13,42 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Na dzień 31 marca 2020 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 254,1 tys. (15% r/r, 5% kw/kw), co stanowi wzrost o 32,5 tys. usług r/r. Netia oferuje swoim klientom usługę telewizyjną pod marką 'Telewizja Osobista'. W ramach tego produktu klient otrzymuje dekoder 'Netia Player', który umożliwia dostęp do płatnej telewizji cyfrowej na bazie protokołu IP, szybki i łatwy dostęp do popularnych serwisów internetowych lub własnych zasobów multimedialnych za pośrednictwem ekranu telewizora, jak również dostęp do serwisów VOD takich jak Ipla, TVN Player czy HBO GO. Penetracja usługami telewizyjnymi jest obecnie na poziomie 57% bazy usług szerokopasmowych we własnej sieci, podano także.