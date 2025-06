Czytaj więcej Technologie Telekomy zwiększyły zyski przed płatnością za nowe częstotliwości Najwięksi operatorzy telekomunikacyjni w Polsce rosną w tempie inflacji i nieustająco podnoszą ceny. Ich zyski powiększają się nieco szybciej, a rentowność poprawia – wynika z analizy „Parkietu”. Przed nimi płatności za pasmo dla sieci nowej generacji i jej budowa.

Powalczą o abonentów internetu światłowodowego

Andreas Maierhofer tłumaczył w rozmowie z nami, że telekom nie chce być tym najtańszym, ale oferować najlepsze rozwiązania o najwyższej jakości.

Zapewnił też, że prosta oferta z 75 zł pozostanie w ofercie na długo. Pytanie o to nie jest bez sensu. Rynek telekomunikacyjny w Polsce zna już przykłady prób upraszczania ofert przez telekomy. Specjalizował się w nich zdobywający udziały rynkowe P4, operator sieci Play. Z czasem i jego podejście do kształtowania oferty zmieniło się.

Nowa oferta T-Mobile pokazuje też, jakie są priorytety dużych graczy telekomunikacyjnych. Wszyscy stawiają dziś na sprzedaż usług w pakietach (konwergentnych). Zmiana oferty telefonicznej pozwoliła operatorowi wyjść na rynek z nową prostą propozycją pakietu dwóch usług: abonamentu komórkowego i przewodowego dostępu do internetu (operator używa tu infrastruktury podmiotów trzecich). Taki dwupak z łączem do 300 Mb/s kosztuje w promocji obowiązującej do końca roku również 75 zł miesięczne (po rabatach).

Według prezesa to cena obowiązująca wszędzie tam, gdzie T-Mobile sprzedaje przewodowy internet, również na sieciach budowanych przy udziale pieniędzy z funduszy unijnych.

Z kolei oferta trzech usług – z telewizją – 125 zł miesięcznie. Wszystko w umowach na dwa lata. Po tym czasie abonent, który nie podpisze nowej umowy zapłaci za usługi o 10 zł więcej. Konstrukcja oferty przewiduje, że opłata będzie rosła o tyle co roku.