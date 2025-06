Fuzje i przejęcia w telekomunikacji jeszcze się nie skończyły. Także duże

W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej operatorzy telekomunikacyjni łączą się od kilku lat w większe grupy kapitałowe. Firma doradcza PwC przewiduje, że rok 2025 przyniesie przyspieszenie trendu na rynku fuzji i przejęć za Atlantykiem. Pierwszy kwartał br. przyniósł na razie spadek wartości transakcji w sektorze usług komunikacyjnych, ale marzec – wg specjalistów z S&P Global – ze skokiem w całym segmence TMT ma dobrze rokować na kolejne kwartały. Także w Polsce mamy kolejny dowód na to, że konsolidacyjny trend jest u nas nadal obecny.

PŚO kupi część Vectry

W piątek Polski Światłowód Otwarty – joint venture Grupa P4 (Play) i funduszu Infravia – ogłosił, że zamierza przejąć część grupy zbudowanej wokół telewizji kablowej Vectra przez Tomasza Węgrzyńskiego. Uczestnicy rynku spodziewają się kolejnych dużych transakcji.

Nasze źródła wskazują, że wniosek PŚO o zgodę na transakcję został już złożony do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do zamknięcia tego wydania gazety nie był on jednak widoczny dla szerszego grona odbiorców.

Vectra, którą wskazywano wcześniej jako cel do przejęcia przez jednego z dużych operatorów komórkowych, zdecydowała, że sprzeda hurtownikowi założonemu przez Play połowę infrastruktury. Formalnie PŚO odkupi od niej spółkę Elsat z dostępową infrastrukturą szerokopasmową przejętą wraz z Multimedia Polska. Zasięg tej sieci to 2,3 mln gospodarstw domowych, co sugeruje transakcję o dużej wartości.