Na powrót do normalności trzeba będzie zaczekać

Moja wieloletnia praca w Telewizji Polsat nauczyła mnie jednak, by nie wyciągać zbyt szybko wniosków z pierwszych sygnałów, które docierają z rynku. I wszystkie firmy - jeśli zacznie się reaktywacja gospodarki, a zaczyna się o tym mówić – powoli będą wracały do życia, a więc i informowania klientów o swoich ofertach. A robi się to najłatwiej poprzez reklamę. Wiadomo, że spadek był, że powrót do normalności może nieco zająć, ale każdy kto chce dalej działać, musi się w tej czy innej formie reklamować. I dotyczy to tak samo nas jako Plusa czy Cyfrowy Polsat.