Gamivo: Specjalizacja pozwala konkurować z gigantami

M.Ś.: Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie. Ale nasza specjalizacja w gamingu daje nam globalny charakter, oferujemy sprzedawcom dostęp do klientów z całego świata. Wyróżnia nas też to, że wspieramy sprzedawców w obsłudze klienta, w zarządzaniu metodami płatności. Sprzedawca może się skupić na dostarczeniu jak najlepszego produktu w jak najniższej cenie. Poświęcamy dużo uwagi automatyzacji procesów, co pozwala nam utrzymać w ryzach koszty. Dzięki temu możemy sprzedawcom zaoferować atrakcyjny cennik, co oczywiście przekłada się też na ceny dla kupujących. Bariera wejścia też jest niska. Nie pobieramy opłat za samo wystawienie produktu.