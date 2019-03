BoomBit planuje debiut na GPW

- Ostatnie dwa lata to bardzo dynamiczny rozwój naszej grupy – zarówno jeśli chodzi o zespół, kompetencje, jak i pipeline wydawniczy. Rynek gier mobilnych to zdecydowanie najszybciej rosnący segment rynku gier, a my, jako globalny deweloper i wydawca, jesteśmy doskonale spozycjonowani, by skutecznie wykorzystać ten trend – mówi Hannibal Soares, wiceprezes BoomBit.