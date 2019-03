Arcus: Przybywa nowych klientów

Z badań, które przytacza Arcus, wynika, że ponad połowa respondentów chce korzystać z różnych form ekonomii współdzielenia (dzierżawa, leasing) w obszarze druku. 20 proc. zdecydowanie się zgadza, a 37 proc. zgadza się do pewnego stopnia, że ich firmy nie będą w 2025 r. potrzebować własnego sprzętu drukującego. 78 proc. menedżerów ocenia, że drukowanie jest ważne dla ich codziennej aktywności biznesowej. Do 2025 r. ten wynik ma spaść do 64 proc. Korzystanie z papieru zmniejszy się najbardziej w sektorze publicznym. Co ciekawe, ponad 40 proc. spodziewa się, że objętość druku będzie wzrastać. Będą drukowane większe ilości materiału w celu pogłębionej analizy?