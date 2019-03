Interesują się nami inwestorzy z branży i finansowi

Za wcześnie żeby mówić o całkowitych efektach. Gra na pewno na siebie zarobi. Ta marka dała nam bardzo duże przewagi konkurencyjne. Jesteśmy już postrzegani przez partnerów jako firma, która potrafi "dowozić" jakość. Mamy na rynku drugi, bardzo dobry tytuł - nie każde studio to potrafi. Natomiast pod względem zasięgu gra ta trafiła do mniejszego kręgu użytkowników niż "Layers of Fear" , ponieważ to bardziej niszowy tytuł. Trafiał też do osób zainteresowanych "Cyberpunkiem". Tutaj ukłon w stronę CD Projektu, bo zapowiedź "Cyberpunka" w ich wykonaniu spowodowała duże zainteresowanie tym gatunkiem, czego pośrednio też jesteśmy beneficjentem.