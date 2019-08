Złoto powyżej 1500 USD/oz

Miniony tydzień na rynkach surowcowych zdecydowanie należał do króla metali, czyli złota. O ile większość surowców i towarów pozostawała pod presją podaży lub co najwyżej stabilizacji cen, o tyle notowania złota kontynuowały zwyżkę. Co więcej, wzrost cen żółtego kruszcu zdecydowanie przyspieszył.