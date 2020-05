Jest porozumienie w PGG

Wcześniej związkowcy nie chcieli zgodzić się na program oszczędnościowy bez gwarancji funkcjonowania wszystkich kopalń co najmniej przez dekadę. W obliczu dużej niepewności co do poziomu zapotrzebowania na węgiel w przyszłości, zarząd nie chciał dawać takich gwarancji. Zadeklarował natomiast, że do 10 czerwca przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca 2020 r. Obie strony mają też rozpocząć rozmowy na temat przyszłości spółki.