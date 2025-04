Mała rewolucja w Bogdance. Kopalnia otwiera się na przemysł i energetykę

Czytaj więcej Surowce i paliwa Bruksela może dać zielone światło dla górnictwa Z roboczych ustaleń z Komisją Europejską wynika, że zgodzi się ona na pomoc publiczną i umowę społeczną dla górnictwa – mówi minister przemysłu Marzena Czarnecka.

Poprawa efektywności i większa konkurencyjność

W celu zwiększenia efektywności wydobycia Grupa planuje rozbudowę zwałowiska węgla do ok. 1 mln ton oraz zakup nowej zwałowarki i budowę niezbędnej dla niej infrastruktury. Poprawa efektywności energetycznej i eliminacja nieefektywnych procesów mają przyczynić się do redukcji zużycia energii o 20 proc.. Strategia Grupy zakłada również wzrost wydajności operacyjnej poprzez podniesienie wskaźnika Overall Equipment Effectiveness (Ogólnej Efektywności Maszyn) do poziomu 37 proc. w ciągu sześciu lat, modernizację gospodarki materiałowej i magazynowej w cel skrócenia czasu realizacji dostaw materiałów do oddziałów wydobywczych do 20 proc., a także ograniczenie liczby nieplanowanych postojów maszyn do poziomu poniżej 10 proc.

Strategiczne projekty transformacji energetycznej LW Bogdanka obejmują inwestycje w instalacje i źródła zero i nisko emisyjne oraz wykorzystanie ciepła pochodzącego z wód dołowych kopalni do produkcji ciepła i chłodu. Planowany jest również montaż turbiny wodnej w szybie górniczym, co pozwoli na uzyskanie maksymalnego odzysku energii z wody chłodzącej i przeciwpożarowej opuszczanej do wyrobisk górniczych.

Nowe sektory działalności

Spółka stawia na cztery nowe obszary działalności. Po pierwsze to rozwój transportu kolejowego. Celem rozwijania kompetencji świadczenia usług transportu kolejowego przez LW Bogdanka ma być stworzenie jednostki, która będzie mogła działać na rynku transportowym. Rozwój tej działalności pozwoli również na dywersyfikację źródeł przychodów oraz wzmocni pozycję spółki na konkurencyjnym rynku transportowym. Bogdanka zakłada możliwość stworzenia własnego przewoźnika kolejowego jak również budowy hubu transportowego po stronie ukraińskiej mogącego stać się bazą przeładunkową węgla z LWB jak i terminalem do przeładunków innych towarów wysyłanych z Europy do Ukrainy. Ten obszar działalności ma zostać zrealizowany do 2027 r.

Bogdanka zakłada także stworzenie zakładu termicznego