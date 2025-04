JSW znów chce kupić czas. Teraz padło na płatności ZUS

Czytaj więcej Surowce i paliwa Tąpnięcie na rynku węgla koksującego. Cios w JSW W cieniu trwających dyskusji wokół wyników Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2024 r. firma pokazała już szacunkowe dane operacyjne za pierwsze trzy miesiące tego roku. Spółka wydobyła w I kw. 2025 r. ledwie 2,86 mln ton węgla ogółem. Są to spadki względem ostatniego kwartału 2024 r. o ponad 10 proc. Prawdziwie niepokojące dane pochodzącą jednak z rynków światowych węgla koksującego.

Kupowanie czasu

Zarząd na razie nie będzie podejmować żadnych trudnych decyzji, a przynajmniej do końca pierwszego półrocza będzie zarządzać spółką, a nie wyznaczać jej nowe cele, które niewątpliwie powinny zmierzać w stronę ograniczenia wydatków, także pracowniczych. Plan naprawczy spółki przynosi co prawda pierwsze oszczędności, ale głównie na inwestycjach, a nie na zmniejszeniu kosztów wydobycia co jest największą bolączką firmy.

– Zapowiedziane działania zmierzające do odzyskania 1,6 mld zł tzw. opłaty solidarnościowej także należy czytać jako próbę zyskania na czasie. Trudno jednak spodziewać się pozytywnej reakcji ze strony zarządu – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securites. Pytany o efekty planu naprawczego JSW, wskazuje, że optymalizacja produkcji, zwiększenie efektywności oraz zwiększenie wydobycia (co już zostało ograniczone przez wypadek w jednej z kopalń) może przynieść pozytywne efekty, ale w obliczu spadających cen węgla na świecie może się to okazać niewystarczające zwłaszcza jeśli chodzi o koszty wydobycia węgla koksującego. Jak wynika z danych za rok poprzedni, w ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia węgla za 2024 r. wyniósł 804,52 zł/tonę tj. o 103,61 zł/tonę (14,8 proc.) więcej niż w 2023 r., na co wpłynęły wyższe o 4,1 proc. nakłady na produkcję węgla przy niższej o 1,2 mln ton produkcji węgla netto.