Enea notuje poprawę wyników i ma duże plany inwestycyjne

Jak wynika z rocznego raportu Grupy Enea z 2024 r., firma osiągnęła ona przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 33 mld zł, wobec około 48,2 mld zł w 2023 r. Spółka tłumaczy, że ten spadek to głównie efekt mniejszych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. To z kolei efekt spadającej średniej ceny sprzedaży energii.

Poprawa wyników

Grupa w 2024 r. odnotowała około 956 mln zysku netto, wobec straty netto na poziomie 442 mln zł rok wcześniej. Wpływ na poprawę wyniki netto miało zmniejszenie wielkości odpisów aktualizujących aktywów spółki, głównie opartych na węgiel. Spółka informuje, że wzrost wyniku netto to efekt zmiany odpisów z tytułu utraty wartości udziałów o wartości o 1,437 mld zł. Przypomnijmy, że jeszcze w 2023 r. ujęto m.in. zmianę odpisów aktualizujących wartość udziałów spółki Enea Wytwarzanie w wysokości 904,8 mln zł, spadek odpisów aktualizujących wartość akcji Enea Elektrownia Połaniec o 507,0 mln zł.

Patrząc na poszczególne obszary działalności, to wytwarzanie odnotowało wynik EBITDA na poziomie 3,56 mld zł (spadek rok do roku o 48,3 mln zł). W obszarze wydobycia (działalność Bogdanki) osiągnięta została EBITDA na poziomie 990,9 mln zł (spadek rok do roku o 335,6 mln zł.) Produkcja węgla w spółce LW Bogdanka, sięgnęła 7,9 mln ton (wzrost rok do roku o 12 proc.), a sprzedaż 8,1 mln ton (wzrost rok do roku o 21 proc.).

Obszar dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł (wzrost rok do roku o 462,3 mln zł). Obszar obrotu odnotował stratę EBITDA na poziomie 4,1 mln zł. Rok wcześniej ta strata wynosiła 29,9 mln zł. 2024 r. w stosunku do 2023 r. łączny wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego był wyższy o 1.9 TWh tj. o 8,5 proc. i wyniósł blisko 24,8 TWh. Wzrost spowodowany był zmianą portfela klientów. W sektorze odbiorców biznesowych odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 2,487 TWh, tj. o 14,2 proc. (do 19 ,97 TWh) i w sektorze gospodarstw domowych wzrost wolumenu o 120 GWh, tj. o 2,6 proc. ( do 4,8 TWh).

Enea chce zwielokrotnić inwestycje

Grupa Enea zdradziła także swoje plany na 2025 r. Jej nakłady inwestycyjne wyniosą 7,94 mld zł wobec 3,4 mld zł nakładów zrealizowanych w 2024 r. W dystrybucji zaplanowano nakłady na poziomie ok. 2,72 mld zł, a w wydobyciu ok. 698 mln zł. Największe nakłady planowane są w wytwarzaniu i mają wynieść 4,3 mld zł. Dla porównania wydatki inwestycyjne na wytwarzanie w 2024 r. zaplanowano na poziomie 1,1mld zł.