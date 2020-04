PGNiG zwiększy wydobycie w Norwegii

PGNiG Upstream Norway, firma zależna od PGNiG, wraz z partnerami rozpoczęła wydobycie z norweskiego złoża gazowo-kondensatowego Arfugl. Jak przekonuje giełdowa spółka jest ono wyjątkowo atrakcyjne, gdyż prowadzona produkcja jest rentowna nawet przy cenie surowca wynoszącej ok. 15 USD za baryłkę. Tak dobrą rentowność udało się obciągnąć dzięki podłączeniu wykonanych odwiertów do znajdującej się w pobliżu platformy produkcyjno-magazynującej FPSO Skarv. W efekcie w istotny sposób obniżono koszty zagospodarowania złoża. Był to też argument za tym, aby uruchomić wydobycie pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych niskimi notowaniami ropy. Dziś kurs surowca typu Brent spadał nawet poniżej 17 USD za baryłkę. To zresztą nie jedne zmartwienie firm wydobywczych.