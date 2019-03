Serinus Energy mniej wydobywa

W ubiegłym roku Serinus Energy zwiększył skonsolidowane przychody o 29 proc., czyli do 28,4 mln zł. Mimo to poniósł 17,7 mln zł straty netto. Z drugiej strony czysta starta jest dużo mniejsza niż jeszcze poniesiona w 2017 r., kiedy to wyniosła 70,4 mln zł.