Serinus Energy wydobywa coraz mniej ropy

Kondycja finansowa grupy Serinus Energy systematycznie się pogarsza. Z najnowszych danych wynika, że w III kwartale wypracowała zaledwie 3,3 mln USD przychodów i 0,3 mln USD zysku EBITDA. W ujęciu rok do roku oznacza to spadki wynoszące odpowiednio 23,8 proc. i 61,6 proc. W efekcie nie było też większych szans na wypracowanie zysku netto. Strata na tym poziomie przekroczyła 1,3 mln USD (rok temu wynosiła 1,6 mln USD).

Latem Serinus zanotował w Tunezji istotny spadek wydobycia

Słabe wyniki to przede wszystkim konsekwencja spadającego wydobycia węglowodorów. Ich średnie dzienne wydobycie w okresie lipiec–wrzesień wynosiło już tylko 518 boe (baryłki ekwiwalentu ropy). To o 9,1 proc. mniej niż rok temu i o 10,5 proc. mniej niż w II kwartale tego roku.

Spadki są przede wszystkim rezultatem działalności prowadzonej w Tunezji. W Rumunii pozyskiwano więcej gazu niż to miało miejsce we wcześniejszych okrasach, ale udział tego kraju w całości wydobycia grupy to obecnie zaledwie kilkanaście procent.

Co zdecydowało o takich zmianach dokładnie nie wiadomo, gdyż Serinus Energy przedstawia wyniki i komentuje je tylko w odniesieniu do trzech kwartałów, czyli okresu od stycznia do września. W tym czasie średnie dzienne wydobycie wynosiło w Tunezji 522 boe i było niemal identyczne z tym rok wcześniej. Spadło za to w Rumunii (do 55 boe dziennie). Co więcej, w pierwszym z tych krajów zanotowano wzrost cen za sprzedawaną ropę i gaz, a w drugim zniżkę za sprzedawane błękitne paliwo. W efekcie Serinus Energy mógł się w Tunezji pochwalić nawet wzrostem przychodów.

Tegoroczne wydatki inwestycyjne Serinus a tylko w jednym kraju

Zarząd spółki, komentując opublikowane wyniki, informuje, że wydobycie na tunezyjskim polu naftowym Chouech Es Saida jest stymulowane metodą mechanicznej eksploatacji złoża i pozostaje na stabilnym poziomie. Co więcej, zakończyły się tam prace rekonstrukcyjne mające na celu wymianę pomp w odwiertach CS-3 i CS-7, co miało miejsce przed zakładanym terminem i po kosztach niższych od planowanych. W przypadku koncesji Chouech Es Saida zarząd widzi też duże szanse na zwiększenie wydobycia gazu ziemnego. Pomóc w jego transporcie do potencjalnych odbiorców powinna powstająca w pobliżu infrastruktura przesyłowa.