Wydobycie gazu daje coraz większe zyski

MOL i KazMunayGas wstępnie zadeklarowały chęć dalszej współpracy w Kazachstanie w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz zastosowania węgierskich technologii, w celu zwiększenia produkcji z dojrzałych złóż oraz sprzedaży węglowodorów w Europie. Nie wykluczają też rozpoczęcia importu kazachskiej ropy na Węgry i do innych krajów Europy. W tym kontekście warto zauważyć, że MOL ważne partnerstwa biznesowe zawarł w ubiegłym roku również z koncernami z SOCAR w Azerbejdżanie i Turkish Petroleum Corporation w Turcji.

Zdecydowanie najmniejszym podmiotem z GPW działającym w dziedzinie wydobycia ropy i gazu jest Serinus Energy. Grupa cały czas boryka się z problemem spadku produkcji. Jej średni dzienny poziom w III kwartale wyniósł już tylko 518 boe. To o 9,1 proc. mniej w ujęciu rok do roku i o 10,5 proc. mniej kwartał do kwartału. Spadki były głównie rezultatem działalności prowadzonej w Tunezji. W Rumunii pozyskiwano więcej gazu niż we wcześniejszych okresach, ale udział tego kraju w całości wydobycia grupy to zaledwie kilkanaście procent. Tak słabe wydobycie pozwoliło grupie w III kwartale wypracować zaledwie 3,3 mln USD przychodów i 0,3 mln USD EBITDA.

Ostatnio zarząd Serinusa Energy informował, że duże szanse na zwiększenie wydobycia gazu widzi w przypadku tunezyjskiej koncesji Chouech Es Saida. Co do zasady możliwość znaczącego zwiększenie wydobycia w nieodległej przyszłości ma dawać złoże Sabria. Z kolei w Rumunii konieczne jest przeprowadzenie nowych badań w ponad 40 historycznych odwiertach na terenie koncesji Satu Mare.

Notowania ropy naftowej i gazu ziemnego zmierzają w odmiennych kierunkach

W ostatnich tygodniach notowania ropy i gazu ulegały istotnym zmianom. Pierwszy z tych surowców tanieje od połowy stycznia, kiedy to osiągnął lokalny szczyt notowań na poziomie ponad 82 USD za baryłkę (ropa Brent). Obecnie inwestorzy handlują nim po około 75 USD. Jedną z przyczyn przecen niewątpliwe były działania podejmowane przez Donalda Trumpa. Wystarczy wspomnieć o jego zachętach kierowanych do producentów ropy, aby ci zwiększyli wydobycie. Chodzi zarówno o globalne i lokalne koncerny, jaki i kraje zrzeszone w OPEC. Wprawdzie jedni i drudzy nie garną się do inwestycji i zwieszania mocy wydobywczych, ale nie chcą też go ograniczać. Ponadto nie można zapominać o bliżej nieokreślonej podaży taniego surowca z Rosji i Iranu. Wprawdzie trafia on tylko do niektórych krajów, ale to już wystarcza, aby jego nabywcy nie poszukiwali innych dostawców. Kluczową sprawą decydującą o kursie ropy wydaje się jednak stosunkowo mały popyt. Wzrostowi zapotrzebowania niewątpliwie nie sprzyja stagnacja panująca w Chinach i Europie. Co więcej cła wprowadzane lub zapowiadane przez USA w odniesieniu do kolejnych krajów mogą ograniczyć międzynarodową wymianę handlową i przyczynić się do dalszego spowolnienia gospodarczego na świecie, a w konsekwencji do spadku popytu na ropę. Odmienna sytuacja panuje na rynku gazu ziemnego, zwłaszcza w Europie. Na kluczowej giełdzie, na której odbywa się handel błękitnym paliwem, czyli holenderskim TTF-ie kontrakty opiewające na dostawę w marcu przekraczają już 54 euro za MWh i tym samym są najdroższe od października 2023 r. To konsekwencja występowania kilku czynników. Po pierwsze, zimą sezonowo rośnie zapotrzebowanie na gaz, a jego dostępne ilości się kurczą. Jeszcze miesiąc temu magazyny w UE były wypełnione średnio w 68 proc., a dziś jest to 51 proc. Dla porównania w Polsce wskaźnik ten spadł z 82 proc. do 65 proc. Ponadto w UE istnieje konieczność zastąpienia wcześniejszych dostaw z Rosji przez Ukrainę zwiększonym importem LNG i utrzymania konkurencyjnych stawek wobec odbiorców azjatyckich. Z tych powodów wysokie ceny gazu na Starym Kontynencie mogą utrzymać się również wiosną, a nawet latem i to pomimo zmniejszającego się sezonowo popytu. Za takim scenariuszem przemawiają wysokie kursy kontraktów z dostawą zaplanowaną w tych okresach.