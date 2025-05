Serinus jest coraz bliżej wyjścia z AIM i GPW

Akcje firmy Serinus Energy od wielu miesięcy znajdują się w trendzie spadkowym. Wprawdzie w środę przez zdecydowaną większość sesji ich kurs rósł, ale i tak był jednym z najniższych od lat. Inwestorzy od początku maja wyceniają walory spółki poniżej 1 zł, podczas gdy przed 25 marca nie spadały poniżej 3 zł. Tego dnia gruchnęła wiadomość, że jeden z głównych udziałowców, czyli Xtellus Capital Partners, chce całkowicie przejąć firmę, oferując jedynie 3,4 pensa (0,17 zł) za każdy papier. Co więcej, jest coraz bliżej realizacji tego celu.

Akcjonariusze Serinusa nie zgłosili sprzeciwów

Zwyczajne walne zgromadzenie Serinus Energy podjęło decyzję o upoważnieniu rady dyrektorów do nabycia do 15,1 mln akcji własnych spółki. Upoważnienie jest ważne 15 miesięcy. Cena, po jakiej ewentualnie będą nabywane walory, nie może być niższa niż 1 pens. Nie może też być wyższa niż średnia z notowań na londyńskim rynku AIM z pięciu dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym akcje mają być nabyte, i dodatkowo powiększona o 5 proc. lub od ostatniej niezależnej transakcji lub najwyższej bieżącej ceny, po której oferowane są akcje na AIM. Uchwała przeszła zdecydowaną większością głosów. Co więcej, do protokołu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu.

Wcześniej, bo 1 maja, odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zgodziło się na wprowadzenie w życie układu i związanych z nim zmian w statucie spółki, w związku z planowanym przejęciem spółki przez Xtellusa. Również w tym przypadku do protokołu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. Podano za to przewidywany dalszy harmonogram zdarzeń związanych z wycofywaniem spółki z obrotu na AIM i GPW. Na 15 maja zaplanowana jest rozprawa sądowa w sprawie zatwierdzenia układu, a 16 maja ma nastąpić jego rejestracja i planowany jest ostatni dzień obrotu walorami firmy na AIM. Z kolei wniosek o wycofanie z obrotu na GPW ma być złożony 20 maja.

W Serinusie spada wydobycie ropy i gazu

Kondycja finansowa Serinusa od dłuższego czasu jest zła. Z właśnie opublikowanego raportu za I kwartał wynika, że w tym czasie przychody grupy zmalały o 31,1 proc., czyli do 12,9 mln zł. Co gorsza, zwiększyła się strata netto do 3,55 mln zł z 1,96 mln zł. Powodem pogorszenia się wyników był m.in. spadek cen ze sprzedaży węglowodorów. W I kwartale tego roku średnia ich cena wynosiła 75,28 USD za boe (baryłka ekwiwalentu ropy), podczas gdy rok wcześniej sięgała 80,24 USD.