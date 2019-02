Serinus Energy: Pozwano dwie firmy

Najpierw podano, że zależny Serinus Energy Canada złożył pozew przeciwko dwóm kanadyjskim firmom: Aval Engineering i Kocken Energy Systems Incorporated, oraz ich dyrektorom i decydentom. Domaga się odszkodowania przekraczającego 25,4 mln USD w związku z niewypełnieniem kontraktu, niegospodarnością i sprzeniewierzeniem przekazanych pieniędzy. Działania zleceniobiorców miały doprowadzić do wielokrotnych opóźnień w dostarczeniu gotowych urządzeń niezbędnych do uruchomienia zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Dzięki nim ma być osuszane błękitne paliwo wydobywane z lokalnych złóż. Serinus Energy przypomina, że zamówione urządzenia miały być dostarczone już w styczniu 2018 r. Z Kanady do Rumunii wysłano jej jednak dopiero rok później. Gdy dotarły na miejsce, zostały przetestowane przez firmę Confind SRL, która jest wykonawcą zakładu przetwarzania gazu Moftinu. W trakcie przeglądu okazało się, że moduły nie zostały prawidłowo wykonane, a jednocześnie odnotowano brak licznych i istotnych elementów modułów. Wprawdzie podjęto działania zmierzające do naprawy wad i ukończenia montażu w halach fabrycznych Confind, ale to znowu opóźnia rozpoczęcie wydobycia gazu.