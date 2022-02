Cała branża czeka na notyfikację zasad pomocy dla górnictwa

Przypomnijmy, że w ramach dokapitalizowania PGG w latach 2016–2018 energetyka wydała łącznie 2,3 mld zł. Grupa PGNiG zainwestowała 800 mln zł w akcje PGG (poprzez PGNiG Termikę). W efekcie dysponuje pakietem 20,4 proc. Patrząc na inne giełdowe spółki, w akcjonariacie PGG są jeszcze PGE (zaangażowanie PGE GiEK), Energa (udziały Energa Kogeneracja) i Enea. Dwa pierwsze podmioty dysponują po 15,3 proc. walorów. Ich wartość wynosiła w momencie zakupu po 600 mln zł. Udziałowcem jest także Enea, do której należy prawie 7,7 proc. papierów za 300 mln zł. Mimo objęcia akcji spółki nie dostały żadnej kontroli właścicielskiej, a ich wartość szybko spadła. PGE przypomina, że w 2020 r. dokonało odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji rzędu 286 mln zł. Po odpisie wartość księgowa PGG w sprawozdaniu finansowym PGE na koniec 2020 r. oraz we wrześniu 2021 r. wynosiła zero złotych.