Bogdanka wydobywa ponad plan

Krystian Brymora, analityk DM BDM podkreśla, że wyniki za czwarty kwartał 2021 r., jak i za cały 2021 r. są rekordowe i znacznie wyższe od oczekiwań. – Wpływ na to miała wyższa cena sprzedaży węgla (245,6 zł/t, +6 proc. r/r, +5 proc. k/k), co dało efekt ok. + 30 mln zł do naszych prognoz. – ocenia Brymora w raporcie DM BDM.