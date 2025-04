Nowa strategia Bogdanki ma uwzględniać dywersyfikację działalności

Dla porównania, w 2023 roku grupa miała 3,94 mld zł przychodów, 1,35 mld zł EBITDA i 687,1 mln zł zysku netto. Spółka tłumaczy w raporcie, że wyniki finansowe grupy w 2024 r. były pod presją niższej cena sprzedaży węgla. Ta została w znacznej części skompensowana wyższą sprzedażą.

Coraz gorsze wyniki spółki

Ponadto, na wyniki finansowe wpływ miały odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w łącznej kwocie 2,4 mld zł. Po oczyszczeniu wyników o jednorazowy odpis, zysk netto w 2024 roku wyniósł 471,8 mln zł. W samym czwartym kwartale grupa zanotowała 1,06 mld zł przychodów (spadek o 14,8 proc. rok do roku), 441,8 mln zł EBITDA (spadek o 34,2 proc. rok do roku). Strata netto wyniosła 735,2 mln zł wobec 430,5 mln zł zysku w analogicznym okresie 2023 r.

Wydobycie węgla handlowego w 2024 r. wyniosła w Bogdance 7,90 mln ton (wzrost o 12 proc. rok do roku), a sprzedaż 8,11 mln ton (wzrost o 21 proc. rok do roku). Uzysk wyniósł 65,5 proc. w 2024 r. wobec 60,1 proc. w 2023 r. Na koniec 2024 r. stan zapasów węgla wyniósł 159 tys. ton.

Bogdanka w 2024 r. rozpoczęła prace nad aktualizacją strategii. W sprawozdaniu spółka poinformowała, że jej ogłoszenie przewidziane jest do końca pierwszego półrocza 2025 r.

Wkrótce nowa strategia

Jak wskazała spółka, obecnie obserwuje się wyraźny trend wzrostu mocy OZE, co bezpośrednio wpływa na popyt na węgiel. - Wzrost znaczenia OZE w polskim miksie energetycznym oraz planowane w perspektywie długookresowej stopniowe wyłączenia jednostek wytwórczych opartych na węglu i ich zamiana w kierunku innych źródeł energii, prowadzi do zmniejszania się udziału energii produkowanej z węgla, co jest konsekwencją polityki klimatycznej zakładającej postępującą dekarbonizację polskiej gospodarki – wskazuje spółka.