Mocny start PZU do drugiego etapu PPK

Z początkiem stycznia ruszył drugi etap pracowniczych planów kapitałowych. W pierwszym etapie, w drugiej połowie zeszłego roku, do programu przystępowały największe firmy, czyli takie, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Teraz przyszedł czas na średnie firmy, które zatrudniają od 50 do 249 osób. Takich firm jest 20 tys., czyli znacznie więcej niż w pierwszym etapie. Tam do PPK przystępowało 4 tys. firm.