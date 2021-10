Inflacja znów wyższa niż w czarnych snach ekonomistów

Te globalne zjawiska w Polsce manifestują się m.in. wzrostem cen na stacjach benzynowych. Paliwa do prywatnych środków transportu podrożały w październiku o 33,9 proc. rok do roku, najbardziej od co najmniej dekady, po 28,6 proc. we wrześniu. Ceny nośników energii (prąd, gaz, opał) wzrosły o 10,2 proc. rok do roku, po 7,3 proc. miesiąc wcześniej. To również wieloletni rekord. Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 4,9 proc. rok do roku, najbardziej od czerwca ub.r., po 4,5 proc. we wrześniu. Łącznie te trzy kategorie towarów i usług dodały do rocznej dynamiki CPI 0,7 pkt proc. Na tej podstawie ekonomiści szacują, że tzw. inflacja bazowa, nieobejmująca cen energii i żywności, przyspieszyła z 4,2 do około 4,5 proc. rocznie (oficjalne dane opublikuje NBP w połowie miesiąca). To również byłby wynik najwyższy od 2001 r.