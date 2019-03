Czy powiew wiosny obejmie też wskaźniki koniunktury w gospodarkach?

Z drugim argumentem – domyślnym dyskontowaniem przez rynki końca spowolnienia w gospodarkach – też jest pewien kłopot. Owszem, o ile większość twardych danych makroekonomicznych faktycznie jest dyskontowana ze sporym wyprzedzeniem (dopiero w lutym dowiedzieliśmy się o grudniowym załamaniu wielu danych makro, np. sprzedaży detalicznej w USA), to jednak obserwowane przez nas wskaźniki wyprzedzające na ogół poruszają się dość równolegle do rynków. A tymczasem te wskaźniki w lutym nie przestały w zdecydowanej większości spadać – a to już jest powód do zastanowienia.