GPW. Nowe kroki notowań na giełdzie. Mała zmiana, duży ból głowy

Jeśli chodzi o kontrakty na akcje, to w odróżnieniu od odpowiadających im instrumentów bazowych, wszystkie będą miały rozszerzony krok notowań. Oznacza to, że dla wszystkich kontraktów terminowych minimalna zmiana ceny będzie wynosiła 0,0001 zł. Biorąc więc pod uwagę fakt, że kurs większości akcji, na których opierają się pochodne, przynajmniej na początku będzie określany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (głównie z uwagi na zakres ich ceny), należy się spodziewać, że to właśnie pochodne będą wyznaczały poziom ceny z większą dokładnością. Zmiana kroku notowań dotknie także kontraktów na waluty. Tutaj inwestorów czekają nieco większe zmiany. Krok notowań w przypadku wszystkich pochodnych walutowych zostanie rozszerzony z dwóch do czterech miejsc do przecinku. Warto przy tym zauważyć, że obecnie kursy kontraktów wyrażane są za 100 jednostek danej waluty. Po zmianie będzie to jedna jednostka. Oznacza to, że kursy będą prezentowane analogicznie do tego, z czym mamy do czynienia na rynku forex. Nie zmieni się natomiast wartość kontraktu, z racji tego, że jednocześnie mnożnik zmieni się z 10 do 1000.